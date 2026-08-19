УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ (Временное всероссийское правительство)

Орган всероссийской власти, признававшийся большинством антибольшевистских сил осенью 1918 г.

Создана на Уфимском государственном совещании 23.9.1918 г. в качестве компромисса различных антибольшевистских сил. Представляла собой сдвиг вправо по сравнению с Комучем, возвращение к либерально-социалистической коалиции времен Временного правительства 1917 г. В это правительство, состоявшее из 5 членов и 5 заместителей, вошли умеренные социалисты и кадеты, его возглавил эсер Н. Авксентьев . Помимо него в работе на востоке России участвовали также военный министр В. Болдырев, П. Вологодский, В. Виноградов, замещавший Н. Астрова, и В. Зензинов, замещавший Н. Чайковского . Директория должна была исполнять обязанности до созыва Учредительного собрания в 1919 г. Программа нового правительства России соответствовала взглядам правых социалистов: гражданские свободы, политический федерализм, “привлечение к производству частной инициативы и предприимчивости” и “государственное регулирование промышленности и торговли”, охрана труда, свобода профсоюзов, отказ от хлебной монополии. Программа оставляла землю в руках тех, кто ею владел в данный момент, то есть крестьян, но предоставляла Учредительному собранию возможность вернуться к этому вопросу. Это не могло не вызвать разочарования и беспокойства крестьян, которые считали, что земля уже поделена ими навсегда. В то же время консервативное офицерство также не сочувствовало целям директории, не желая воевать за "учредилку". Офицерам казалось, что, установив диктатуру, они справятся с большевиками. В условиях наступления Красной армии Директория переехала в Омск. В ходе переворота 18 ноября 1918 г. левые члены Директории Авксентьев и Зензинов были высланы из России, а власть была передана А. Колчаку .

Исторические источники:

Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. Июнь – октябрь 1918 года. Архив новейшей истории России. Т. 9. М., 2011;

Майский С.А. Демократическая контрреволюция. М., - Пг. 1923.

Автор статьи: Шубин А.В.