УЭЛЬС В СРЕДНИЕ ВЕКА (англ. Wales in the Middle Ages)

В Средние века конгломерат кельтских королевств, с XIII в. - включен в состав владений английской монархии. Историю средневекого Уэльса можно разделить на полулегендарную Эпоху Святых (400-700), донормандскую эпоху (700-1067), время сопротивления экспансии нормандской Англии (1067-1283) и период в составе английского королевства.

В течение первых двух эпох формируется на территории Уэльса формируется несколько политических центров и зон влияния: королевство Поуис, королевство Гвинед и ряд более мелких политических образований. Все они были в сложных отношениях друг с другом и с англосаксонскими королевствами на Востоке (см. Гептархия ), главным образом, с Мерсией.

Нормандская экспансия в Уэльсе начинается практически сразу после прихода к власти в Англии Вильгельма Завоевателя (1066-1086; см. Нормандская династия ). В результате завоеваний на юго-востоке Уэльса создается Валлийская Марка с центром в городе Кардифф (1081 г.).

В течение XII в., валлийские земли все чаще и чаще объединяются в союзы различной конфигурации, противостоя английской экспансии. Вершиной политической консолидацие является правление Лливелина Великого (1195-1240), который сумел объединить Гвинед и Поуис, а также почти до конца жизни вел разной степени успешности вел войны с лордами Валлийской Марки и английскими королями Иоанном Безземельным (1199-1216) и Генрихом III (1216-1272).

Однако уже при внуке Лливелина Великого Лливелине ап Грифиде (ум. 1282 г.) Уэльс был фактически полностью завоеван Эдуардом I (1272-1307) . Одним из важных символов этого покорения стал замок Карнарвон, существовавший и раньше, но перестроеный в камне. Кроме того, наследник английского престола с Эдурда начал титуловаться Принцом Уэльским (титул заимствован из валлийской традиции).

Иллюстрация:

Замок Карнарвон.

Автор статьи: Боварь В. В.