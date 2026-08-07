УЭДДЕЛЛ ДЖЕЙМС

Ранние годы и начало карьеры

Джеймс Уэдделл родился 24 августа 1787 г. О месте его рождения сведений не сохранилось. Наибольшего внимания заслуживает версия о Лондоне, однако упоминается и Остенд (Бельгия), и Массачусетс.

С девятилетнем возрасте У. оказался в Королевском флоте, вместе со старшим братом служил юнгой. Однако уже спустя полгода У. перешел на службу в торговый флот. На торговых кораблях – угольщиках он плавал вплоть до 1810 г.

В 1810 г. У. вновь поступил на военную службу в Королевский флот. Спустя два года получил назначение рулевым на HMS Hope. В 1816 г. вновь возвратился в торговый флот. На этот раз местом его работы стала компания кораблестроителей Strachan & Gavin.

Дальние берега

Волею судеб У. оказался одним из первых исследователей Антарктиды. На протяжении нескольких лет он отправлялся на юг с промысловыми целями. Однако многое сделал для изучения новых территорий.

В 1820 г. У. вошел в состав экспедиции к южному материку. Как рулевой на судне «Jane», У. занимался поиском о-ва Авроры восточнее Фолклендских о-вов (безуспешно). Составил лоцию Фолклендских о-вов, зашел на Южные Шетландские о-ва. Здесь он в январе 1821 г. организовал промысел. Заготовив шкуры тюленей, У. возвратился в Лондон.

В октябре 1821 г. У. на «Jane» возвратился к Южным Шетландским о-вам для осуществления промысла. В феврале 1822 г. он побывал на Южных Оркнейских о-вах. Было проведено исследование местности, составлена карта. В июле 1822 г. У. прибыл в Англию.

В сентябре 1822 г. «Jane» и «Beaufoy» вновь отправились на юг. В январе 1823 г. корабли добрались до Южных Оркнейских о-вов. На о-ве Сэддл У. обнаружил новый вид тюленей (морские леопарды). 27 января экспедиция добралась до 64°58' ю.ш., а 17 февраля – 74°34' ю.ш. Эта точка оказалась на 3° южнее точки, до которой добрался ранее Дж. Кук в январе 1774 г. 12 марта 1823 г. суда прибыли в Южную Георгию. Зимовка прошла на Фолклендских о-вах. Новый сезон у Южных Шетландских о-вов и Огненной Земли оказался неудачным в промысловом плане. Летом 1824 г. экспедиции возвратилась домой.

Последующие годы жизни

По итогам своих плаваний в Антарктику У. опубликовал отчет, который был высоко оценен Королевским обществом Эдинбурга, избравшим его своим членом в феврале 1827 г.

В дальнейшем У. трудился на «Jane», который в 1829 г. потерпел крушение неподалеку от Азорских о-вов. Плавал на «Eliza». Вышел в отставку.

Умер У. 9 сентября 1834 г. в Лондоне.