УДМУРТИЯ

Удмýртия (Удмуртская Республика) — субъект Российской Федерации (РФ) в составе Приволжского федерального округа. Площадь — 42 тыс. кв. км. Численность населения — 1 442 292 (2023). Столица — Ижевск (623 тыс. человек), крупные города — Воткинск, Сарапул, Глазов. Территориально-административное деление — 25 районов и 5 городов республиканского значения. Основные этнические группы: русские — 62,2 %, удмурты — 28 %, татары — 6,7 % (2010). Большинство жителей — приверженцы православия.

В эпоху железа территория У. входила в ареал ананьинской культурно-исторической общности, распавшейся к рубежу эр на несколько культур. Важнейшие из них, пьяноборскую и гляденовскую, отождествляют соответственно с протоудмуртами и с протокоми. Пьяноборские памятники III–V вв. выделяют в мазунинскую культуру.

С начала II тысячелетия земли У. входили во владения Болгарии Волжско-Камской , после ее разгрома монголами в 1230-х подчинились власти Монгольской империи , позднее включены в состав Булгарского улуса Золотой Орды . В конце XIV в. северные удмурты составляли население Вятской земли, а южные признали владычество Казанского ханства , образованного на части золотоордынских земель. После окончательного присоединения Вятской земли к Московскому княжеству в 1489 и падения Казани в 1552 вся территория У. покорилась Российскому государству, а коренное население было включено в податную группу «ясачных людей». В середине XVIII в. их приписали к созданным здесь Ижевскому и Вот­кинскому заводам по производству железа. Оба завода были заняты повстанцами во время Пугачёва восстания 1775 , когда весь юг У. был охвачен волнениями из-за роста налогового бремени и насильственной христианизации. В 1780–1796 — в составе Вятского наместничества, затем до 1920 — Вятской губернии.

Рост национального движения после Российской революции 1917 способствовал образованию Вотской автономной области (Автономная Область Вотякского Народа; 1920–1932), затем переименованной в Удмуртскую автономную область, а в 1934 постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета преобразованной в Удмуртскую АССР.

В 1941 с началом Великой Отечественной вой­ны и размещением на ее территории 20 крупнейших предприятий У. стала одновременно важным центром эвакуации и производства военно-промышленной продукции.

С 1992 по решению Съезда народных депутатов РФ переименована в Удмуртскую Республику, конституция которой была принята в 1994. В 2000 по итогам референдума в нее вносились поправки, вводившие должность президента У., избираемого на 4 года (в 2000–2003), а затем — на 5 лет, с 2011 — главы У. В современной экономике У. доминируют предприятия оборонно-промышленного комплекса (концерн «Калашников» и др.), важную роль играет нефтедобыча.

Ист. : К истории образования удмуртской автономии: сборник документов / Сост. Ф. М. Анисимова, Л. И. Васильева, А. С. Коробейникова. Ижевск, 1960.

Лит.: История Удмуртии: конец XV — начало XX века / Под ред. К. И. Куликова. Ижевск, 2004; История Удмуртии: XX век / Под ред. К. И. Куликова. Ижевск, 2005; Удмуртская Республика = Удмурт Элькун: энциклопедия / Глав. ред. В. В. Туганаев. Ижевск, 2008. Н. В. Татарчук.