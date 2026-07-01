УДИНЦЕВ ВСЕВОЛОД АРИСТАРХОВИЧ

Юрист, учёный-правовед.

Происхождение и образование.

Родился в семье священника села Невьянского Ирбитского уезда Пермской губернии Аристарха Дмитриевича Удинцева. Первоначальное образование получил в Екатеринбургском Духовном училище. Получив среднее образование в Екатеринбургской гимназии (окончил её в июне 1885 г. с золотой медалью), продолжил учёбу на юридическом факультете Московского университета, где прослушал лекции пяти семестров, успешно сдал переводные экзамены, однако в декабре 1887 г., не имея средств на оплату обучения, перевелся в Демидовский юридический лицей на 1-й курс юридического же факультета. Окончив курс юридических наук в 1889 г. со степенью кандидата прав, Удинцев был оставлен при Лицее для приготовления к профессорскому званию по кафедре гражданского права.

Преподавательская и научная карьера.

С 1893 г. приват-доцент Демидовского юридического лицея. В мае 1896 г. защитил магистерскую диссертацию по гражданскому праву «Посессионное право» в Киевском университете им. Св. Владимира, где стал профессором кафедры торгового права юридического факультета, а в 1911 г. и деканом, в 1910 – 1911 проректор университета. В 1906-1909 гг. – профессор кафедры торгового права Киевского коммерческого института. Параллельно также преподавал на Киевских женских высших курсах (декан правового отделения). В 1911-12 гг. избирался председателем Киевского юридического общества. После назначения в столичный Санкт-Петербургский университет в 1913 г. был избран деканом юридического факультета. Совмещал университетскую карьеру со службой в правительстве. В 1913-1917 гг. – член Совета по горнопромышленным делам Министерства торговли и промышленности. В 1916-1917 гг. начальник Главного управления по делам печати, с января 1917 г. У. находится в должности товарища министра народного просвещения.

После революции.

После революции 1917 г. Удинцев перебрался в Баку. В 1920-е гг. преподавал на юридическом отделении ФОН, затем юридическом факультете Азербайджанского государственного университета, где с 15 ноября 1924 г. читал лекции по предмету: советское законодательство. Также вел семинары по советскому законодательству на историческом отделении Историко-филологического факультета.

Основные труды:

Дуализм частноправовых систем. Киев, 1894.

Посессионное право. Киев, 1896. (магистерская диссертация)

Право на залегающие в недрах ископаемые // Журнал Юридического Общества, 1897.

Статистика преступлений в Пермской губернии // Юридический Вестник, 1889.

История обособления торгового права. Киев, 1900.

Конспект лекций по торговому праву. Киев, 1900.

Выкуп посессионных земель и лесов // Журнал Министерства Юстиции, 1901.

К вопросу о включении в гражданское уложение постановлений о торговых сделках. Киев, 1901. (докторская диссертация)

Купля-продажа и право собственности: научное издание. Баку, 1926.

Пределы горной свободы. Баку, 1927.