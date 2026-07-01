УДИНЦЕВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

Литературовед. Племянник Д.Н. Мамина-Сибиряка и замечательный исследователь его жизни и творчества.

Происхождение и образование.

Родился в семье Дмитрия Аристарховича Удинцева (1862—1915) и Елизаветы Наркисовны, урожденной Маминой (1866—1925). Отец был земским служащим, мать преподавала во 2-й екатеринбургской женской гимназии. Учился в Пермской духовной семинарии. В 1901г. поступил в мужскую гимназию г. Екатеринбурга, которую окончил в 1910г. с серебряной медалью. В том же году он поступил на экономическое отделение юридического факультета Петербургского университета. По окончании работал в Саратовском и Томском университетах. В 1922г. он поступил в комиссию внутренней торговли при Совете Труда и Обороны в Москве, где занимался вопросами экономики издательского дела и книготорговли, а также библиографией. Более 10 лет Б.Д. Удинцев работал в издательствах и редакциях. В 1931г. был арестован, осужден по 58-й статье и выслан в Тюмень, откуда вернулся в марте 1934г. С 1935 по 1944 г. Борис Дмитриевич работал в Книжной палате. В годы войны жил в Оренбурге, куда был эвакуирован с фондами Книжной палаты в годы войны.

Изучение творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В 1944г. Б.Д. Удинцев защитил кандидатскую диссертацию на тему “Научная биография Мамина-Сибиряка”. Интерес не был случайным: еще будучи студентом часто бывая в семье Мамина-Сибиряка, испытал влияние писателя. После его смерти занимался собиранием рукописей и личных документов прославленного писателя. Удинцев — инициатор создания литературного музея им. Мамина-Сибиряка в Свердловске. Именно Удинцев по поручению вдовы Мамина Ольги Францевны, урожденной Гувале, перевозил еще в 1916—1917 гг. личные вещи писателя в Екатеринбург, в музей Уральского общества любителей естествознания.

С 1945г. руководил научной библиотекой Государственного литературного музея. С октября 1953 г. по июнь 1957 г. руководил сектором литературы в фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР.