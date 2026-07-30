УДАЛЬЦОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

Художница, представительница русского авангарда, наиболее ярко проявившая себя в кубизме.

Удальцова родилась 29 декабря 1885 года в Орле в семье офицера. В 1892 году в связи с новым назначением отца семья переехала в Москву, где Надежда Андреевна обучалась в гимназии до 1905 года. Художественное образование она получала в московских студиях К.Ф. Юона (1906-1909) и К. Киша (1909-1911), где познакомилась с авангардистами Л.С. Поповой, В.И. Мухиной, А.А. Весниным. В 1912-1913 годах обучалась в парижской академии "Ле Палетт" у художников Анри Ле Фоконье и Жана Метценже, во многом переняв их видение кубизма. По возвращении в Москву она вместе с Поповой работала в мастерской В.Е. Татлина на Остоженке, где собирались многие представители московского авангарда. На основе этого сообщества в 1914-1915 годах образовался и функционировал так называемый "кубистический кружок".

В 1914 году Удальцова стала членом художественного объединения "Бубновый валет", выставка которого стала ее экспозиционным дебютом. В это время она активно работала над своими кубистическими построениями, основываясь на впечатлениях от натуры: "Кухня" (1915), "Красная фигура" (1914-1915), "Синий кувшин" (1915), "Скрипка"(1914), "Музыкальные инструменты"(1915), "Машинистка" (1910) и др. Многие ее кубистические работы были выставлены на "Первой футуристической выставке картин "Трамвай В"" и "Последней футуристической выставке картин "0,10" в Петербурге в 1915 -1916 годах. Кроме того, в 1916 году она приняла участие в московской выставке "Магазин", а три ее фактурно-беспредметные композиции под названием "Живописное построение" были показаны на московской выставке "Бубнового валета" в ноябре 1916 года.

1916 год стал поворотным в творчестве художницы: она всерьез увлеклась супрематизмом, вошла в образованное К.С. Малевичем общество "Супремус". Первое собрание "Супремуса" прошло 15 декабря 1916 года на квартире Удальцовой в Москве. Ее дом фактически стал штабом этого общества, а сама художница - ближайшим помощником Малевича и организатором всех мероприятий. В 1917 году Удальцова наряду с другими членами "Супремуса" приняла участие во Второй выставке современного декоративного искусства в Москве, создав ряд декоративных супрематических рисунков-эскизов для артели вышивальщиц "Вербовка". Сотрудничество с Малевичем продолжилось в 1918 году в газете "Анархия", затем она была его ассистенткой во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские в Москве). Супрематический период в творческой жизни Надежды Удальцовой продлился недолго - уже в 1920 году она освободилась от влияния идей Малевича и отказалась принять участие в выставке "Беспредметное творчество и супрематизм".

Революционные события Удальцова восприняла как освобождение от буржуазного мира и утверждение свободы художественного творчества. В послереволюционные годы она активно участвовала в культурном строительстве и сконцентрировалась на организационной и преподавательской деятельности. В 1917 году она стала членом союза "Свобода искусству", стала одним из организаторов левой (молодой) федерации Профессионального союза художников-живописцев Москвы, годом позже представила свои работы на первой его выставке. Кроме того, художница работала во Всероссийской коллегии по делам изобразительного искусства, в Пролеткульте. В 1918 году она представила свои работы на первой выставке профсоюза художников. В качестве декоратора принимала участие в оформлении Москвы к праздникам, оформляла интерьеры московского кафе "Питтореск". В 1922 году картины Удальцовой были показаны на Первой русской художественной выставке в Берлине.

Во Вхутемасе Удальцова вела дисциплину "Объем в пространстве" с 1920 по 1930 год, вплоть до закрытия этого учебного заведения. Кроме того, она вместе со своим вторым мужем А.Д. Древиным была сотрудницей Инхука (Институт художественной культуры), где была избрана председателем рабочей группы объективистов. Однако в 1921 году они с Древиным покинули институт в знак протеста против победы приверженцев производственного искусства. По сути, это был их уход из авангарда в целом. Тем не менее, в 1923 году Удальцова наравне с членами "Бубнового валета" приняла участие в "Выставке картин", состоявшейся в Москве. В 1925 году она вошла в общество "Московские живописцы", а в 1927 году в "Общество московских художников".

В 1930-х годах Удальцова окончательно отказалась от беспредметного искусства и вернулась к предметной форме. Вместе с мужем она активно вела поиск новых путей в живописи, прежде всего через цветовые эксперименты, находя их в открытии особых возможностей цвета. Она выработала абсолютно оригинальную манеру письма, не свойственную никому другому: некий особый колористически сдержанный, но динамичный экспрессионизм. Творческие поездки на Урал (1926-1928), Алтай (1929-1932) и в Армению (1933) вылились в целые циклы пейзажных зарисовок художницы, отличавшихся особенно выразительным цветовидением ("Урал. Пейзаж", "Река Чусовая" (обе 1927), "Алтай. Всадник", "Пейзаж с повозкой" (1932) и др.)

Однако, вскоре Древин и Удальцова оказались вне рамок официального искусства. Последним знаком признания художников стала их персональная выставка в 1928 году в залах Русского музея. С 1934 года работы Удальцовой не выставлялись. Пресса обвиняла ее в формализме, а ее мужа в 1938 году арестовали и вскоре расстреляли, о чем Удальцова узнала только в 1956 году. От этого брака остался сын Андрей Александрович Древин (1921-1996), ставший скульптором.

Позднее творчество Удальцовой вписывается в рамки традиционного реализма. В мае 1945 года в Москве была открыта выставка военных работ художницы («Портрет военного летчика» (1942), «Военный аэродром» (1942) и др.), а в 1946-м Удальцова была награждена медалью "За доблестный труд в Великую Отечественную войну". Однако вскоре снова появились обвинения в формализме, и в дальнейшем художница продолжала работу "для себя", писала меланхолические натюрморты и портреты в стилистике "тихого искусства". В 1958 году Удальцова приняла участие в выставке Московского Дома художников, а в 1959 году вместе с сыном подготовила выставку работ реабилитированного двумя годами раньше Александра Древина. Умерла художница в Москве 26 января 1961 года.