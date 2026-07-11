УДАЛЬЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Историк-славист, партийный деятель, дипломат, д. и. н. (1984).

Образование и научная деятельность.

Сын экономиста И.Д. Удальцова. Окончил исторический факультет Московского университета (1940). Среди его учителей – Б.Д. Греков и В.И. Пичета. На последних курсах работал старшим лаборантом на кафедре истории южных и западных славян. Уч-к Великой Отеч. войны. С 1947 – сотрудник, в 1959—62 – директор Института славяноведения АН. Канд. дисс. – «Национально-политическая борьба в Чехии в 1848 и Ф. Палацкий» (1949; выполнена под руководством Грекова). Автор трудов по полит. истории славян. стран; исследовал главным образом проблемы чешского национального возрождения и революции 1848—49, национально-освободит. борьбы народов Чехословакии в годы Второй мировой войны, строительства социализма в Чехословакии.

Партийно-государственная деятельность.

В 1950—59 – сотрудник аппарата ЦК КПСС (референт, зам. зав. сектором, зав. сектором отд. ЦК КПСС по связям с коммунистич. и рабочими партиями соц. стран), в 1962—65 – первый заместитель заведующего Идеологического отдела ЦК. С 1965 – на дипломатической службе, советник-посланник посольства СССР в Чехословакии, в т.ч. во время событий «Пражской весны». Удальцов оказал существ. влияние на позицию посла С.В. Червоненко, кот., в свою очередь, убедил руководство СССР в том, что А. Дубчек и др. реформаторы не пользовались авторитетом у нар. масс, вызывали симпатии лишь у «ничтожной кучки интеллектуалов». В 1970—76 – председатель правления агентства печати «Новости». По его инициативе в 1973 были отредактированы и переизданы «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова, где подчеркивалась руководящая роль Ставки Верхов. Главнокомандования в Великой Отечественной войне. В 1971—76 Удальцов – канд. в члены ЦК. В 1976—79 – посол СССР в Греции. Депутат Верховного Совета СССР (1974—79).

Возвращение в науку.

С 1979 вернулся к научной работе; ст. н. с. и в. н. с. (1986—88) Ин-та славяноведения и балканистики АН. Тема докторской диссертации: «Историография чешского национального возрождения: Новейшие чехословацкие и советские исследования, 1950—1980». Жил в Б. Трубецком пер., 16 (в 1920-е); на ул. Усачева, 29 (в 1930—40-е); Кутузовском просп., 30/32 (1953—59); Ленинском просп., 40 (1959—95). Похоронен на Новодевичьем кладбище.