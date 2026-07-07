УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Парламент, который должен был определить устройство государства и решение важнейших социальных проблем России в ходе Великой российской революции, но проработал один день и был разогнан (5-6 января 1918 г.).

Все участники Февральской революции , включая большевиков, признавали Учредительное собрание окончательным судьей партийных споров. В это верили и миллионы граждан России, которые считали, что именно воля всенародного «схода», народных избранников может гарантировать и право на Землю, и правила политической жизни, по которым предстоит жить стране. Подчинение всех партийных лидеров воле Собрания могло исключить гражданскую войну и гарантировать демократическое завершение революции, мирное многопартийное будущее страны. Однако подготовка выборов в Учредительное собрание затянулась. Особое совещание для подготовки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание приступило к работе только 25 мая 1917 г. Работа над проектом Положения о выборах в Учредительное собрание была завершена в августе 1917 г. Было решено, что оно будет избрано на всеобщих, равных, прямых выборах при тайном голосовании по партийным спискам, выдвигаемым в территориальных округах.

14 июня Временное правительство назначило выборы на 17 сентября, а созыв Учредительного собрания – на 30 сентября. Однако, из-за запоздалой подготовки положения о выборах и списков избирателей, 9 августа Временное правительство постановило назначить выборы на 12 ноября, а созыв Учредительного собрания – на 28 ноября 1917 года. Но к этому времени власть уже оказалась в руках большевиков.

Выборы в Учредительное собрание, официально проходившие 12 ноября (отдельные депутаты были избраны в октябре-феврале) принесли большевикам разочарование – они набрали 23,5% голосов и 180 депутатских мандатов из 767. А партии сторонников демократического социализма (эсеры, социал-демократы меньшевики и др.) получили 58,1%. Большинство крестьянства отдало свои голоса эсерам, и они сформировали крупнейшую фракцию в 352 депутата. Ещё 128 мест получили другие социалистические партии. В крупных городах и на фронте большевики добились больших успехов, но Россия была преимущественно крестьянской страной. Союзники большевиков, отколовшиеся от партии эсеров левые эсеры, получили только около 5% мандатов и не могли переломить ситуацию.

В крупных городах успеха добились также непримиримые противники большевиков кадеты , которым досталось 14 мест. Ещё 95 мест получили национальные партии (кроме социалистов) и казаки. Ко времени открытия собрания было избрано 715 депутатов.

Большевики и левые эсеры вместе располагали примерно третьей частью голосов, руководящим центром Собрания должны были стать эсеры. Собрание могло отстранить большевиков и левых эсеров от власти. 26 ноября Совнарком постановил, что для открытия Учредительного собрания необходимо, чтобы в Петроград прибыло 400 депутатов, а до этого созыв Собрания откладывался.

Союз защиты Учредительного собрания проводил массовые манифестации в поддержку скорейшего созыва парламента, который откладывал Совнарком.

28 ноября СНК издал декрет об аресте вождей гражданской войны (имелись в виду антибольшевистские восстания), на основании которого было арестовано несколько депутатов-кадетов, поскольку их партия поддерживала борьбу с большевизмом. Наряду с кадетами были арестованы и некоторые депутаты-эсеры. Принцип депутатской неприкосновенности не действовал. Прибытие в столицу депутатов-противников большевиков было затруднено.

20 декабря Совнарком принял решение открыть работу Собрания 5 января. Но в противовес Учредительному собранию большевики и левые эсеры готовили созыв III Съезда Советов. После консультаций с левыми эсерами большевистское руководство решилось на разгон Учредительного собрания вскоре после его созыва. 5 января, в день открытия Собрания, большевистские войска расстреляли демонстрацию рабочих и интеллигенции в его поддержку. Погибло более 20 человек.

К открытию заседания в Таврический дворец прибыло 410 депутатов. Кворум был достигнут. Большевики и левые эсеры располагали 155 голосами. От их имени Я. Свердлов потребовал, чтобы Собрание поддержало Советскую власть. Это требование не было удовлетворено.

Председателем Собрания был избран лидер эсеров В. Чернов . Развернулось обсуждение основных социальных и политических проблем, стоявших перед Россией. Большевики, а затем и левые эсеры, ушли из Собрания. Формально вместе с ними исчез и кворум.

Прения заканчивались рано утром 6 января. Начальник караула анархист В. Железняков, сославшись на члена Совнаркома П. Дыбенко, заявил Чернову, что “караул устал”, и пора заканчивать заседание. Было решено, что депутаты продолжат сегодня работать, пока хотя бы в ускоренном порядке не примут основные законопроекты. Железняков больше не вмешивался в работу Собрания.

Депутаты обсудили и приняли 10 пунктов Основного закона о земле, соответствовавшего идеям партии эсеров. Без выкупа отменив право собственности на землю, закон передал ее в распоряжение местных органов самоуправления. Также депутаты приняли постановление о провозглашении России демократической федеративной республикой и декларацию о мире, осуждавшую сепаратные переговоры большевиков и требовавшую всеобщего демократического мира. Утром председатель собрания В. Чернов закрыл заседание, назначив следующее на пять вечера. Когда, немного поспав, депутаты вновь собрались у Таврического дворца, они нашли двери закрытыми. Совнарком принял решение о роспуске Собрания и отобрали у верховного органа власти помещение.

Силовые действия сторонников советской власти сорвали возможность формирования в России парламентской демократии и проведения социальных преобразований с опорой на волю большинства избирателей. Разгон собрания стал ещё одним шагом к широкомасштабной гражданской войне .

Исторические источники:

Декреты советской власти. М., 1957;

Раскольников Ф.Ф. Рассказ о потерянном дне. // Утро страны Советов. Л., 1988;

Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания. // Архив русской революции. Т.13. М., 1992

Троцкий Л.Д. К истории Русской революции. М., 1990;

Учредительное собрание. Россия 1918 г. Стенограмма и документы. М., 1991;

Чернов В.М. Перед бурей. М., 1993.