УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Парламент, который должен был определить устройство государства и решение важнейших социальных проблем России в ходе Великой российской революции, но проработал один день и был разогнан (5-6 января 1918 г.).
Все участники Февральской революции, включая большевиков, признавали Учредительное собрание окончательным судьей партийных споров. В это верили и миллионы граждан России, которые считали, что именно воля всенародного «схода», народных избранников может гарантировать и право на Землю, и правила политической жизни, по которым предстоит жить стране. Подчинение всех партийных лидеров воле Собрания могло исключить гражданскую войну и гарантировать демократическое завершение революции, мирное многопартийное будущее страны. Однако подготовка выборов в Учредительное собрание затянулась. Особое совещание для подготовки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание приступило к работе только 25 мая 1917 г. Работа над проектом Положения о выборах в Учредительное собрание была завершена в августе 1917 г. Было решено, что оно будет избрано на всеобщих, равных, прямых выборах при тайном голосовании по партийным спискам, выдвигаемым в территориальных округах.
14 июня Временное правительство назначило выборы на 17 сентября, а созыв Учредительного собрания – на 30 сентября. Однако, из-за запоздалой подготовки положения о выборах и списков избирателей, 9 августа Временное правительство постановило назначить выборы на 12 ноября, а созыв Учредительного собрания – на 28 ноября 1917 года. Но к этому времени власть уже оказалась в руках большевиков.
Выборы в Учредительное собрание, официально проходившие 12 ноября (отдельные депутаты были избраны в октябре-феврале) принесли большевикам разочарование – они набрали 23,5% голосов и 180 депутатских мандатов из 767. А партии сторонников демократического социализма (эсеры, социал-демократы меньшевики и др.) получили 58,1%. Большинство крестьянства отдало свои голоса эсерам, и они сформировали крупнейшую фракцию в 352 депутата. Ещё 128 мест получили другие социалистические партии. В крупных городах и на фронте большевики добились больших успехов, но Россия была преимущественно крестьянской страной. Союзники большевиков, отколовшиеся от партии эсеров левые эсеры, получили только около 5% мандатов и не могли переломить ситуацию.
В крупных городах успеха добились также непримиримые противники большевиков кадеты, которым досталось 14 мест. Ещё 95 мест получили национальные партии (кроме социалистов) и казаки. Ко времени открытия собрания было избрано 715 депутатов.
Большевики и левые эсеры вместе располагали примерно третьей частью голосов, руководящим центром Собрания должны были стать эсеры. Собрание могло отстранить большевиков и левых эсеров от власти. 26 ноября Совнарком постановил, что для открытия Учредительного собрания необходимо, чтобы в Петроград прибыло 400 депутатов, а до этого созыв Собрания откладывался.
Союз защиты Учредительного собрания проводил массовые манифестации в поддержку скорейшего созыва парламента, который откладывал Совнарком.
28 ноября СНК издал декрет об аресте вождей гражданской войны (имелись в виду антибольшевистские восстания), на основании которого было арестовано несколько депутатов-кадетов, поскольку их партия поддерживала борьбу с большевизмом. Наряду с кадетами были арестованы и некоторые депутаты-эсеры. Принцип депутатской неприкосновенности не действовал. Прибытие в столицу депутатов-противников большевиков было затруднено.
20 декабря Совнарком принял решение открыть работу Собрания 5 января. Но в противовес Учредительному собранию большевики и левые эсеры готовили созыв III Съезда Советов. После консультаций с левыми эсерами большевистское руководство решилось на разгон Учредительного собрания вскоре после его созыва. 5 января, в день открытия Собрания, большевистские войска расстреляли демонстрацию рабочих и интеллигенции в его поддержку. Погибло более 20 человек.
К открытию заседания в Таврический дворец прибыло 410 депутатов. Кворум был достигнут. Большевики и левые эсеры располагали 155 голосами. От их имени Я. Свердлов потребовал, чтобы Собрание поддержало Советскую власть. Это требование не было удовлетворено.
Председателем Собрания был избран лидер эсеров В. Чернов. Развернулось обсуждение основных социальных и политических проблем, стоявших перед Россией. Большевики, а затем и левые эсеры, ушли из Собрания. Формально вместе с ними исчез и кворум.
Прения заканчивались рано утром 6 января. Начальник караула анархист В. Железняков, сославшись на члена Совнаркома П. Дыбенко, заявил Чернову, что “караул устал”, и пора заканчивать заседание. Было решено, что депутаты продолжат сегодня работать, пока хотя бы в ускоренном порядке не примут основные законопроекты. Железняков больше не вмешивался в работу Собрания.
Депутаты обсудили и приняли 10 пунктов Основного закона о земле, соответствовавшего идеям партии эсеров. Без выкупа отменив право собственности на землю, закон передал ее в распоряжение местных органов самоуправления. Также депутаты приняли постановление о провозглашении России демократической федеративной республикой и декларацию о мире, осуждавшую сепаратные переговоры большевиков и требовавшую всеобщего демократического мира. Утром председатель собрания В. Чернов закрыл заседание, назначив следующее на пять вечера. Когда, немного поспав, депутаты вновь собрались у Таврического дворца, они нашли двери закрытыми. Совнарком принял решение о роспуске Собрания и отобрали у верховного органа власти помещение.
Силовые действия сторонников советской власти сорвали возможность формирования в России парламентской демократии и проведения социальных преобразований с опорой на волю большинства избирателей. Разгон собрания стал ещё одним шагом к широкомасштабной гражданской войне.
Исторические источники:
Декреты советской власти. М., 1957;
Раскольников Ф.Ф. Рассказ о потерянном дне. // Утро страны Советов. Л., 1988;
Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания. // Архив русской революции. Т.13. М., 1992
Троцкий Л.Д. К истории Русской революции. М., 1990;
Учредительное собрание. Россия 1918 г. Стенограмма и документы. М., 1991;
Чернов В.М. Перед бурей. М., 1993.