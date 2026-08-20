УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ - ста­рей­шее об­ще­дос­туп­ное и един­ст­вен­ное ака­де­ми­че­ское сред­нее музыкальное учеб­ное за­ве­де­ние в Рос­сии.

Ос­но­ва­но в 1891 году фортепианным пе­да­го­гом В.Ю. Зо­граф-Плак­си­ной (до 1928 года ди­рек­тор; смотреть в статье Зо­граф ). В 1919 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но и пе­ре­име­но­ва­но в 6-ю Московскую государственную музыкальную шко­лу. С 1922 года 4-й государственный музыкальный тех­ни­кум, с 1923 года имени брать­ев А.Г. и Н.Г. Ру­бин­штейн; в 1929 году по­сле объ­еди­не­ния с тех­ни­ку­мом имени А.Н. Скря­би­на по­лу­чил название «Московский об­ла­ст­ной музыкальный тех­ни­кум», с 1934 года тех­ни­кум при Московской кон­сер­ва­то­рии .

С 1936 года Музыкальное училище при Московской консерватории, с 1991 года ака­де­ми­че­ское, с 2004 года Музыкальный кол­ледж при Московской консерватории Име­ет 6 от­де­ле­ний: фор­те­пи­ан­ное, струн­ное, ду­хо­вых и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов, во­каль­ное, ди­ри­жёр­ско-хо­ро­вое, тео­ре­ти­че­ское. При училище функ­цио­ни­ру­ет 7-лет­няя дет­ская музыкальная шко­ла. Пре­по­да­ва­ние ос­но­ва­но на тра­ди­ци­ях московской кон­сер­ва­тор­ской шко­лы.

Сре­ди ди­рек­то­ров - Р.Л. Блю­ман (1929-1959 годы), Л.Л. Ар­ты­но­ва (1961-2001 годы). В раз­ное вре­мя здесь ра­бо­та­ли: му­зы­ко­ве­ды - И.Н. Про­то­по­пов, Б.Л. Явор­ский, И.В. Спо­со­бин, В.С. Га­лац­кая, Д.А. Блюм, Ю.А. Фор­ту­на­тов, В.П. Фраё­нов, Ю.Н. Хо­ло­пов; пиа­ни­сты - А.Ф. Ге­ди­ке, А.Б. Голь­ден­вей­зер, Я.И. Миль­штейн, Н.Л. Фиш­ман, П.В. Месс­нер; пе­да­го­ги струн­но­го от­де­ле­ния - С.М. Ко­зо­лу­пов, А.К. Мет­нер, уча­ст­ни­ки Квар­те­та име­ни Бет­хо­ве­на, Ю.И. Ян­ке­ле­вич, В.Г. Ду­ло­ва; пе­да­го­ги ду­хо­во­го от­де­ле­ния - Ю.Г. Ягу­дин, А.Р. Пре­сман, С.Н. Ерёмин, во­каль­но­го - Г.И. Тиц, Е.Д. Круг­ли­ко­ва, ди­ри­жёр­ско-хо­ро­во­го - Е.Н. Зве­ре­ва и другие.

Училище име­ет сим­фо­нический ор­кестр (ру­ко­во­ди­тель А.А. Ле­вин) и хор (ру­ко­во­ди­тель Л.Н. Пав­лов).

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