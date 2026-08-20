УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ - старейшее общедоступное и единственное академическое среднее музыкальное учебное заведение в России.
Основано в 1891 году фортепианным педагогом В.Ю. Зограф-Плаксиной (до 1928 года директор; смотреть в статье Зограф). В 1919 году национализировано и переименовано в 6-ю Московскую государственную музыкальную школу. С 1922 года 4-й государственный музыкальный техникум, с 1923 года имени братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейн; в 1929 году после объединения с техникумом имени А.Н. Скрябина получил название «Московский областной музыкальный техникум», с 1934 года техникум при Московской консерватории.
С 1936 года Музыкальное училище при Московской консерватории, с 1991 года академическое, с 2004 года Музыкальный колледж при Московской консерватории Имеет 6 отделений: фортепианное, струнное, духовых и ударных инструментов, вокальное, дирижёрско-хоровое, теоретическое. При училище функционирует 7-летняя детская музыкальная школа. Преподавание основано на традициях московской консерваторской школы.
Среди директоров - Р.Л. Блюман (1929-1959 годы), Л.Л. Артынова (1961-2001 годы). В разное время здесь работали: музыковеды - И.Н. Протопопов, Б.Л. Яворский, И.В. Способин, В.С. Галацкая, Д.А. Блюм, Ю.А. Фортунатов, В.П. Фраёнов, Ю.Н. Холопов; пианисты - А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, Я.И. Мильштейн, Н.Л. Фишман, П.В. Месснер; педагоги струнного отделения - С.М. Козолупов, А.К. Метнер, участники Квартета имени Бетховена, Ю.И. Янкелевич, В.Г. Дулова; педагоги духового отделения - Ю.Г. Ягудин, А.Р. Пресман, С.Н. Ерёмин, вокального - Г.И. Тиц, Е.Д. Кругликова, дирижёрско-хорового - Е.Н. Зверева и другие.
Училище имеет симфонический оркестр (руководитель А.А. Левин) и хор (руководитель Л.Н. Павлов).