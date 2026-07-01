УЧАЛИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Учалинский историко-краеведческий музей основан в 1962 году.

С 1980 года является филиалом Национального музея Республики Башкортостан. Экспонаты музея позволяют проследить важнейшие этапы истории развития и становления города Учалы и Учалинского района. Самая внушительная музейная коллекция музея собрана по истории развития золотодобычи и горнозаводского дела в крае, начиная с середины XVIII века до наших дней.

Экспозиционный раздел «Горное дело» показывает основные этапы становления, развития и современное состояние крупного центра добывающей и обрабатывающей промышленности Республики Башкортостан . В музее представлены уникальные археологические находки древней стоянки Малые Учалы-II: фрагменты сосудов из глины и различные орудия из яшмы, кремния, а также сарматский кинжал, булава. В диораме «Природа края» рассказывается о животном и растительном мире района.

Гордостью музея является экспозиционный зал «Этнографическая коллекция и быт башкирского народа», где размещены более 400 предметов. Среди уникальных экспонатов: женские украшения из кораллов и серебряных монет: коллекция нагрудников, накосников, браслетов, кашмау.

Особое место в экспозиции занимают предметы из дерева: домашняя утварь, среди которой выделяются орнаментированные резьбой и росписью сосуды. Кроме постоянных экспозиций, в музее устраиваются и передвижные выставки, приуроченные к различным памятным датам района, города. Музей организует встречи с ветеранами, проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Иллюстрации:

Учалинский историко-краеведческий музей.