УБОРЕВИЧ ИЕРОНИМ ПЕТРОВИЧ

Военачальник, командарм 1-го ранга (1935).

Из литовской крестьянской семьи. В 1914 г. окончив с золотой медалью реальное училище в Двинске, поступил на механический факультет Петроградского политехнического института, но уже год спустя перешел на воен. службу, весной 1916 г. окончил Константиновское артиллерийское училище по 1-му разряду, в звании подпоручика направлен на фронт младшим офицером 15-го тяжелого артдивизиона, участвовал в боях Первой мировой войны.

Гражданская война.

Член РСДРП(б) с марта 1917. Один из организаторов Красной Гвардии в Бессарабии; в янв.—февр. 1918 во главе красногвард. отряда сражался с румынск. и австро-герм. войсками, был ранен и попал в плен. После побега из плена в августе 1918 – на Сев. фронте: ком. гаубичн. батареи, инструктор артиллерии, ком. бригады, нач. див. В окт. 1919—февр. 1920, апр.—июле и нояб.—дек. 1920 командовал 14-й, в марте—апр. 1920 – 9-й, в июне—нояб. – 13-й армией. Уч-вал в отражении наступления войск А.И. Деникина на Москву и их последующем разгроме, в польск. кампании и боях против П.Н. Врангеля. В янв.—апр. 1921 – пом. команд. войсками Украины и Крыма. После начала антибольшевистского крестьянского восстания в Тамбовск. губ. был назначен зам. М.Н. Тухачевского, вместе с ним руководил подавлением восстания, а затем был направлен в Белоруссию для борьбы с действовавшими там бандформированиями. С авг. 1921 – команд. 5-й армией и войсками Восточно-Сибирск. ВО. В августе—ноябре 1922 – воен. мин. и главнокомандующий Народно-рев. армией Дальневосточной республики, чл. Дальбюро ЦК РКП(б). Под его руководством была разработана и проведена Приморская операция 1922. Руководил штурмом Спасска и очищением Д. Востока от остатков белых армий.

Военная карьера в 20-е гг.

С 1922 – чл. ВЦИК. В 1924—25 – нач. штаба и зам. команд. войсками Уральск. ВО, в 1925—27 – команд. войсками Северо-Кавк. ВО. С авг. 1926 (по июнь 1934) – чл. Реввоенсовета СССР. В 1927—28 находился в командировке в Германии, уч-вал в полевых поездках и маневрах рейхсвера, прошел обучение на 3-м курсе Высш. воен. акад. нем. Генштаба. В 1928—29 – команд. войсками Московского военного округа (МВО). Вступив в эту должность на завершающем этапе перехода к новой организац. структуре, когда в МВО существовали лишь две кадровые части (Пролетарск. стрелк. див. и кавалер. бригада), внес значит. вклад в организацию подготовки войск московского гарнизона, регулярно проводил командно-штабн. игры и учения, руководил полевыми поездками и др. занятиями.

С ноября 1929 по апрель 1931 – нач. вооружений РККА и одноврем. (с июня 1930 по июнь 1931) – зам. пред. РВС СССР. В 1930 г. избран канд. в члены ЦК ВКП(б). С апр. 1931 – команд. войсками Белорус. ВО. Был высокообразов. человеком, хорошо знал худож. лит-ру и иск-во, отлично разбирался в общих техн. вопросах. Еще в гг. Гражд. войны самостоятельно познакомился с историей воен. иск-ва, тактикой и стратегией, а позднее глубоко изучил труды М.И. Драгомирова по подготовке войск в мирн. время. К.А. Мерецков считал его одним из «способнейших организаторов боевой подготовки войск». Эту точку зрения полностью разделял Г.К. Жуков, который называл У. «непревзойденным воспитателем», отмечая, что «никто из командующих не дал так много в оперативно-тактической подготовке командирам и штабам соединений, как И.П. Уборевич и штаб округа под его руководством».

Арест и расстрел.

20 мая 1937 г. был назначен команд. войсками Среднеазиатского ВО, а 29 мая по дороге в Москву, куда его вызвал К.Е. Ворошилов, арестован. Вместе с М.Н. Тухачевским, И.Э. Якиром и др. проходил по делу о «военно-фашистском заговоре» в Красной Армии. 11 июня решением Спец. Судеб. Присутствия Верхов. суда СССР приговорен к высшей мере наказания вместе с остальными обвиняемыми. Определением Военной коллегии Верховного суда от 31 января 1957 г. все они были реабилитированы. Были репрессированы жена Нина Владимировна (арестована как ЧСИР, расстреляна в октябре 1941, реабилитирована в 1957), дочь Владимира (р. 14 февраля 1924) в 1937—1941 годах воспитывалась в детдоме, в 1944 осуждена на пять лет лагерей, досрочно освобождена по амнистии 1947, реабилитирована в 1955). Место захоронения – Донское кладбище.