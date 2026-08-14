УБОРЕВИЧ, ИЕРОНИМ ПЕТРОВИЧ

Уборéвич, Иероним Петрович (02[14].01.1896, дер. Атандрия Ковенской губ., ныне в Литве — 12.06.1937, Москва) — советский военачальник, командарм 1-го ранга (1935). Из крестьян. Окончил Константиновское артиллерийское училище (1916). Участвовал в Первой мировой вой­не 1914–1918 , подпоручик. После Октябрьского переворота 1917 организовал роту Красной гвардии в Бессарабии . С 1918 — в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Участник Гражданской вой­ны в России 1917 – 1922 и Советско-польской вой­ны 1919 – 1920 , командир батареи, бригады, начдив, командарм. Вой­ска под командованием У. участвовали в боях против белогвардейцев и интервентов на Севере, против Добровольческой армии , польских вой­ск, Русской армии П. Н. Врангеля , в подавлении крестьянских выступлений в Тамбовской губернии и Белоруссии. Военный министр Дальневосточной республики и главком ее Народно-революционной армии (1922). Награжден тремя орденами Красного Знамени и Почетным революционным оружием. В 1920-е командовал рядом военных округов. С 1929 — начальник вооружений РККА, одновременно с 1930 —заместитель наркома по военным и морским делам СССР. Пытался провести модернизацию РККА по немецкому образцу, отводя главную роль тяжелой артиллерии и авиации, боевой профессиональной подготовке личного состава. С 1931 командующий Белорусским военным округом. Репрессирован в 1937 по «делу» группы военных во главе с М. Н. Тухачевским . Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР признан виновным в измене Родине и приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1957 за отсутствием состава преступления.

Соч. : Подготовка комсостава РККА. М.–Л., 1928; Два очага опасности // Военно-исторический журнал. 1988. № 10. С. 38–43.

Лит. : Командарм Уборевич. Владивосток, 1978; Черушев Н. С. 1937 год: Элита Красной Армии на голгофе. М., 2003. С. Е. Лазарев.