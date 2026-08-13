УАГАДУГУ

Уагадýгу ( фр. Ouagadougou, мооре Ouagadougou) — столица и крупнейший город Буркина-Фасо . Численность населения — 3,2 млн человек (2023, оценка). Город основан в XI в., первоначальное название — Камби-Тенго, название У. относится к XV в., когда в этих местах появляется народ нинси. С 1441 — столица государства Моси и резиденция верховного правителя (моро-наба). В 1895 Франция объявила свой протекторат над Моси, а У. был захвачен. В 1919 У. стала административным центром территории Верхняя Вольта, в 1954 железная дорога соединила ее с побережьем Берега Слоновой Кости (ныне Кот д‘Ивуар). С 1960 — столица независимой Верхней Вольты (с 1984 — Буркина-Фасо). В 2014 улицы У. стали главным местом, где разворачивалось восстание против правления Б. Компаоре . В 2016–2017 в У. были совершены террористические акты исламистскими группировками. В городе есть несколько парков, сохраняется резиденция моро-наба. Широкое международное признание получил проводящийся по нечетным годам Панафриканский фестиваль кино и телевидения. Действуют три университета. Национальный исторический музей, Музей музыкальных инструментов. Международный аэропорт.

Лит. : Авдюнина Л. А. Буркина-Фасо: Справочник. М., 1992; Skinner E. P. African Urban Life: the Transformation of Ouagadougou. Princeton, 1974. А. В. Воеводский.