У НУ

У Ну (Такин Ну) (25.05.1907, Вагема — 14.02.1995, Янгон) — бирманский государственный и политический деятель. Из семьи торговца. В 1929 окончил Рангунский университет. В 1930-е, вернувшись в университет для изучения права, вместе с Аун Саном стал одним из лидеров студенческого движения. Их исключение из университета в 1936 повлекло студенческую забастовку. В ­1930-е присоединился к организации «Добама асиайон» («Наша Бирма»), игравшей главную роль в национально-освободительном движении (его участники называли себя такинами). В начале Второй мировой вой­ны был арестован британскими властями по обвинению в подрывной деятельности. В 1942 освобожден захватившими территорию Бирмы японцами и с 1943 участвовал в сформированном под их контролем правительстве Ба Мо. Позднее поддерживал тесные связи с созданной в 1944 во главе с Аун Саном Антифашистской лигой народной свободы (АЛНС), боровшейся против японской оккупации, а после вой­ны — за достижение реальной независимости страны.

После убийства Аун Сана в 1947 возглавил АЛНС. Стал первым премьер-министром Бирмы после обретения независимости. Трижды занимал эту должность (1948–1956, 1957–1958, 1960–1962) в условиях начавшейся в стране в 1948 гражданской вой­ны, а затем и раскола АЛНС в 1958. Выступления повстанцев, возглавляемых коммунистами, и сепаратистские движения национальных меньшинств удалось подавить лишь к середине 1950-х. Начал аграрные и экономические реформы для стимулирования роста производства и ВВП. Во внешней политике стал одним из создателей и лидеров движения неприсоединения . В 1962 в результате военного переворота отстранен от власти министром обороны Не Вином , находился под арестом до 1966. Уехав за границу, в 1969 заявил, что остается законным главой правительства, и безуспешно пытался организовать вооруженную борьбу против режима Не Вина с территории Таиланда. В 1980 амнистия позволила У Н. вернуться в Бирму, где, будучи ревностным буддистом, последующие годы он посвятил религиозной деятельности. Во время волнений 1988, приведших к отставке Не Вина, вновь попытался создать собственное правительство, из-за чего в 1989 был помещен захватившими власть военными под домашний арест до 1992.

Лит .: Дарченков Д. В. У Ну и государственное развитие Бирмы. М., 1997. А. А. Майзлиш .