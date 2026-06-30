ТЮТЧЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Выдающийся русский поэт, публицист, дипломат, член-корреспондент Петербургской АН (1857).

Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноября 1803 года в селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда, в старинной среднепоместной дворянской семье. Он был младшим сыном И. Н. и Е. Л. Тютчевых. Отец – дворянин Иван Николаевич Тютчев - окончил Греческий корпус в Петербурге, служил смотрителем в «экспедиции Кремлёвского строения». Мать – Екатерина Львовна Тютчева, в девичестве Толстая, происходила из старинного дворянского рода, давшего русской литературе Льва Николаевича и Алексея Константиновича Толстых. Она была чуткой и умной женщиной, сумевшей привить своему сыну любовь к прекрасному. Родная усадьба, живописная река Десна, старинный парк с липовыми аллеями стали местом, где формировалась юная поэтическая натура Федора Тютчева.

До 14-ти лет Федор получал домашнее образование. Его первым учителем и наставником был молодой поэт, переводчик С. Е. Раич (Амфитеатров), которой познакомил своего ученика с лучшими образцами западноевропейской поэзии. Под его влиянием появились первые стихотворные опыты юного Тютчева. В 1817 году по представлению Раича Тютчев уже был избран членом Общества любителей российской словесности за перевод из Горация.

В 1819 году Ф.И. Тютчев поступил на словесное отделение Московского университета. До этого он два года посещал курс словесника А. Ф. Мерзлякова в качестве вольнослушателя. В университете поэт подружился с историком и публицистом М. П. Погодиным . Тютчевская поэзия студенческих лет была отмечена увлечением немецким романтизмом («Урания», 1820, переложение элегии Ламартина «Уединение»). Окончив университет в 1821 году со степенью кандидата словесных наук, в 1822 году Тютчев поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел.

В этом же году Ф. И. Тютчев был назначен чиновником при Русской дипломатической миссии в Мюнхене, столице тогдашнего Баварского королевства. В этом городе поэт провел последующие 22 года своей жизни. В Мюнхене он увлёкся немецкой идеалистической философией, познакомился с Шеллингом, завязал дружбу с Генрихом Гейне . Там же Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер. В Баварии у четы родились три дочери. В этот период связь поэта с русской литературной жизнью надолго прервалась. В силу своих служебных обязанностей существенную часть своей жизни Федор Иванович Тютчев провел за границей, но душой он всегда был с Россией, никогда не терял духовной связи с родиной. И Элеонора Петерсон, и Эрнестина Дернберг, вторая жена Тютчева, были иностранками. Языком семьи, языком службы, языком переписки Тютчева был французский. И только стихи он писал на русском языке.

Первые стихотворения Тютчева были напечатаны в 1826 году, в альманахе «Урания», где были помещены три его произведения: «К Нисе», «Песнь скандинавских воинов», «Проблеск». В 1829 -1830 годах в журнале Раича "Галатея" были опубликованы стихотворения Тютчева, свидетельствовавшие о зрелости его поэтического таланта ("Летний вечер", "Видение", "Бессонница", "Сны"), но не принесшие тогда известности автору.

Первое настоящее признание поэзия Тютчева получила в 1836 году, когда в пушкинском "Современнике" появились 16 его стихотворений. Поэтическая тетрадь Тютчева, переправленная из Германии в Россию, попала в руки А.С.Пушкина , и Александр Сергеевич опубликовал понравившиеся ему талантливые произведения поэта.

Сам Федор Иванович не считал себя профессиональным литератором и не стремился к тому, чтобы его стихотворения увидели свет. Однако талант его позже был замечен и по достоинству оценен современниками.

В 1837 году Тютчев был назначен первым секретарем Русской миссии в Турине, где пережил первую тяжелую утрату: умерла жена. В 1839-м он вступил в новый брак с Э. Денберг. Служебный проступок Тютчева (самовольный отъезд в Швейцарию для венчания с Эрнестиной) положил конец его дипломатической карьере. Он ушел в отставку и поселился в Мюнхене, где провел еще пять лет в качестве частного лица. При этом поэт настойчиво искал пути возвращения на службу.

В 1841 году Тютчев познакомился с деятелем чешского национального возрождения В. Ганкой , оказавшим большое влияние на политические взгляды поэта. С этого времени идеи славянофильства и панславизма стали преобладающими в публицистике и политической лирике поэта. Деятельность Тютчева, направленная на повышение авторитета России за границей, снискала одобрение Николая I, и в 1844 году Тютчеву было возвращено звание камергера и место в Министерстве.

В 1843-1850-х годах Тютчев выступил в печати с политическими статьями "Россия и Германия", "Россия и Революция", "Папство и римский вопрос", в которых делал вывод о неизбежности столкновения между Россией и Западом и конечного торжества "России будущего", представлявшейся ему "всеславянской" империей.

В мае 1847 года у Федора Ивановича и Эрнестины Тютчевых родился сын Иван. Впоследствии именно Иван стал главным собирателем и хранителем литературного и мемориального наследия поэта в усадьбе Мураново .

В 1848 году Федор Иванович был назначен старшим цензором при особой канцелярии министерства иностранных дел. В 1848 — 1849 годах под впечатлениями от событий политической жизни, Тютчев создал такие прекрасные стихотворения, как "Неохотно и несмело...", "Когда в кругу убийственных забот...", "Русской женщине" и др.

1850-й год стал годом начала широкой поэтической известности Тютчева. Этому послужила статья Некрасова "Русские второстепенные поэты" в журнале "Современник", в которой, в частности, говорилось о несправедливом забвении поэзии Ф. И. Тютчева. «Второстепенные, — объяснял Некрасов, — не по степени достоинства, а по степени известности». В статье Некрасов назвал Тютчева «одним из замечательнейших наших поэтов, завещанных нам приветом и одобрением Пушкина». Одновременно со статьей было опубликовано 24 стихотворений Тютчева. К поэту пришло настоящее признание.

В 1854 году, спустя два месяца после выхода статьи, все собранные редакцией «Современника» произведения Тютчева были изданы отдельной книжкой под названием: «Стихотворения Ф.Тютчева. С.Петербург, 1854». В том же году был напечатан талантливый эмоциональный цикл лирических стихов, посвященных Елене Денисьевой, новой возлюбленной Тютчева, ровеснице его дочери. "Беззаконный" в глазах света роман немолодого поэта продолжался в течение четырнадцати лет и был очень драматичным (Тютчев был женат, и очень дорожил своим браком с умной, красивой и обеспеченной Эрнестиной). В 1860 году Тютчев с Денисьевой много путешествовали по Европе. У них родился сын Федор.

В 1861 году в свет вышел сборник стихотворений Тютчева на немецком языке.

С 1858 года Федор Иванович Тютчев служил председателем Комитета иностранной цензуры. В этой высокой должности он не раз выступал защитником преследуемых изданий. В этот период поэзия Тютчева была подчинена государственным интересам. Он создал много "публицистических статей в стихах": "Гус на костре", "Славянам", "Современное", "Ватиканская годовщина". В 1861 и 1863 годах, Тютчев стал кавалером орденов Св. Станислава и Св. Анны первых степеней, а в 1865 году был произведен в тайные советники. Таким образом, на поприще государственной службы он достиг одной из высших иерархических степеней.

Однако в личной жизни с 1864 года для поэта началась череда тяжелых утрат: умерла от чахотки Елена Денисьева, через год не стало двоих их общих детей, скончалась мать поэта.

В марте 1868 года было напечатано второе издание стихотворений Тютчева. Последние годы жизни поэта были также омрачены тяжелыми потерями: умер его старший сын, брат, дочь Мария. Жизнь поэта, сломленная трагическими событиями, угасала. Это отразилось и на его поэтическом даре. В творчестве Тютчева 1860-1870 годов преобладали политические стихотворения и мелкие — в жанре "на случай" ("Когда дряхлеющие силы...", 1866, "Славянам", 1867, и др.).

С 1873 года поэта преследовали различные недуги, от которых он не оправился. 15 июля 1873 года Федора Ивановича Тютчева не стало. 18 июля он был похоронен в Петербурге, на Новодевичьем кладбище.

Ф. И. Тютчев по праву считался среди современников одним из самых знающих, образованных, остроумных людей своего времени. Внешнеполитические вопросы всегда были главнейшей темой его жизни, его творчества. Будущность России, ее положение в мире всегда волновали поэта . “Думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится”. Внутриполитические взгляды Тютчева были вполне традиционными и консервативными. Однако идеал просвещенного самодержавия, провозглашенный Тютчевым, а именно: государственные чиновники не должны чувствовать себя самодержцами, а царь — чиновником, - так и не был, по его мнению, достигнут в России.

Истинно великим Тютчев предстал в своей лирике, темы которой вечны: смысл человеческого бытия, жизнь и красота природы, бессмертие и тлен, любовь. Тютчев – пейзажист создал такие лирические шедевры, как “Весенняя гроза”, “Есть в осени первоначальной...”, “Чародейкою Зимою…” и множество других, коротких и ёмких по смыслу, глубине и образности стихотворений.

Власть времени, которую так явственно ощущал поэт в явлениях природы и в жизни, оказалась бессильна перед его творчеством. Совершенство формы и глубина содержания поэзии Тютчева требуют от читателя особого настроя, определенного нравственного, интеллектуального и культурного уровня. Об этом в свое время в статье о Тютчеве писал еще А. Фет, резюмируя: “Тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды”.