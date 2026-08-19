ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ

Тю́ркский каганáт — крупное политическое образование, кочевая империя, созданная тюрками древними в Азии и существовавшая во 2-й половине VI — 1-й половине VIII в.

Ранняя история древних тюрок связана с кланом Ашина, оказавшимся в подчинении у правителей Жужаньского каганата. В 460 Ашина были переселены на Алтай, где, согласно китайским письменным источникам, занимались добычей и обработкой железа. Археологические материалы подтверждают формирование новой общности кочевников на этой территории. Племя Ашина после переселения на Алтай сумело не только адаптироваться в новых условиях, но и консолидировать вокруг себя местных кочевников, создав мощное объединение, способное менее чем за столетие коренным образом изменить политическую ситуацию в степи. Важным фактором, определившим стремительное развитие тюрок на Алтае, стали богатые природные ресурсы региона. Наибольшее значение имели удобные пастбища для скота, а также залежи железной руды, необходимой для изготовления вооружения. В результате Алтай стал базой для формирования новой общности и выхода тюрок на политическую арену Центральной Азии. Важными показателями изменения статуса тюрок Алтая стали обмен посольствами с северокитайским государством Западная Вэй (545–546) и брак их вождя Бумына с западно-вэйской принцессой. Это позволило тюркам бросить вызов своим бывшим правителям жужаням и нанести им сокрушительное поражение. В 552 правитель тюрок Бумын принял титул кагана, основав новую империю — Т. к.

Довольно быстро тюрки захватили территорию Жужаньского каганата, и все степные народы были вынуждены признать их власть. В результате активной военной экспансии, осуществляемой правителями Первого Т. к. — наследниками Бумына, границы империи охватили территории от Маньчжурии на востоке до Причерноморья на западе. Ставка каганата была перенесена в Монголию, на р. Орхон. Военные успехи тюрок были обусловлены передовым комплексом вооружения, в том числе использованием тяжеловооруженной конницы, а также эффективной организацией армии, формировавшейся по десятичному принципу. Основной задачей, решаемой в ходе завоеваний, стал контроль торговых путей. Важной частью этой политики являлись отношения с Китаем, предполагавшие получение значительного объема различных товаров, прежде всего шелка.

Значительный масштаб кочевой империи обусловил разделение каганата на восточное и западное крылья. Обе части политического образования были вполне самостоятельны во внешней и внутренней политике, однако сохраняли формальное единство. Важной характеристикой империи являлось устойчивое положение правящего клана при довольно сложной системе передачи власти (от брата брату и потом старшему из племянников). В Т. к. использовалась разветвленная титулатура, включавшая обозначения предводителей и военачальников разных уровней (ябгу, шад, буюрук, таркан и др.), а также вождей отдельных племен (иркин, ильтебер). Одним из важнейших достижений тюрок стала разработка собственной письменности.

В 582–603 Т. к. вступил в период длительного кризиса, связанного с междоусобицами, активным вмешательством правительства китайской империи Суй в противоборство представителей клана Ашина и неудачами тюрок во внешней политике. Негативным фактором стали также несколько лет джута (падеж скота). Все это привело к обострению противоречий внутри тюркского общества. В результате междоусобной вой­ны империя распалась на два государства — Восточнотюркский каганат (604–630) в Монголии и Западнотюркский каганат (604–657) в Джунгарии и Средней Азии. Эти державы также оказались недолговечными и пали под ударами китайской империи Тан.

Политическая зависимость тюрок от Поднебесной продолжалась сравнительно недолго. В 679–681 кочевники в результате упорной борьбы восстановили империю, получившую название Второй Восточнотюркский каганат (682–744). Центр этого политического образования находился в Монголии. Практически весь недолгий период существования каганата был наполнен военными кампаниями против других номадов Центральной Азии, а также Китая. Наивысшего расцвета государство тюрок достигло во время правления Бильге-кагана (716–734), при котором кочевники отстояли большую часть завоеванных земель и вынудили Поднебесную к установлению прочного мира и выплате дани. Наследники Бильге-кагана не изменили его политического курса, но удельные правители из рода Ашина стали все меньше считаться с центральной властью. Междоусобицы оказались одной из основных причин ослабления и крушения каганата в 744.

Лит. : Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964; Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984; Sinor D. The Establishment and Dissolution of the Türk Empire // The Cambridge History of Early Inner Asia: From Earliest Times to the Rise of the Mongols. Vol. 1. Cambridge, 1990. P. 285–316. Н. Н. Серегин.