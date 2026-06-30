ТЮРКСКИЕ ПЛЕМЕНА

Общность тюркоязычных народов

Тюрки – этноязыковая общность, сформировавшаяся в степях Северного Китая в I тыс. до н. э.

Тюркоязычными являются многие народы, населяющие мировое пространство. Условно их можно классифицировать на несколько групп. Условность объясняется языковой конвергенцией в процессе сосуществования племен на соседних землях. К древним т. относятся: тюркюты, печенеги, половцы, гунны, булгары, хазары, тюрки-огузы, карлуки.

В настоящее время ученые делят т. на две большие группы:

1) западные т. представлены:

- булгарской подгруппой;

- кыпчакской (северо-западной) подгруппой, в которую входят: кыпчакско-булгарские, кыпчакско-половецкие, кыпчакско-ногайские народы;

- карлукской (юго-восточной) подгруппой;

- огузской (юго-западной) подгруппой, в которую входят: огузо-булгарские, огузо-сельджукские, огузо-туркменские народы.

2) восточные т. представлены:

- киргизо-кыпчакской подгруппой;

- уйгурской подгруппой.

Кто такие т. и откуда они пошли?

Впервые этноним тюрк встречается у тюрков VI в. Китайские летописи сообщали о тюрках с 542 г.; европейские - с 568 г.

Существует множество версий происхождения названия т. В. Томсен переводит термин «торук», «турук» как «стоящий прямо», «крепкий». В.В. Бартольд отвергает мнение В. Томсена и говорит о происхождении названия от слова «туру» (установленность), что применительно к народу, которым управлял тюркский каган, означает «управляемым мною народом». А.Н. Кононов – слово «тюрк» означает «сильный, крепкий».

Этногенез и общность языка

Первоначальными территориями расселения были земли Азии и Южной Сибири. К западу от р. Волги в III − II тыс. до н. э. сложилась группа т., находившихся в миграции. Эти т. стали доминирующими в Поволжье, Казахстане, Алтае и долине Верхнего Енисея. Другая группа т. появилась в степях восточнее р. Енисей немного позднее, ее корни – внутриазиатские. Племена между собой взаимодействовали, и во II тыс. н. э. из их числа выделились современные т. России и ближайших территорий.

Общественный и государственный строй

Форма государства в древности – кочевая. Начиная с середины I тыс. до н. э. и вплоть до XVII в. в Евразии существовали сначала скифские, затем – тюркские государства.

В Среднеазиатском междуречье в раннем средневековье оформились оседлые и полукочевые т., тесно контактировавшие с ираноязычным согдийским, хорезмийским и бактрийским населением. В VI в. н. э. в среднем течении р. Сырдарьи и р. Чу возник Туркестан.

Первое государственное объединение - орда Хунну. Это образование гуннов V в. К 552 – 745 гг. относится существование в Центральной Азии Тюркского каганата. В V – VIII вв. булгары создали на территории Европы новые государства – Дунайская Болгария, Волжская Булгария. В 650 – 969 гг. существовал Хазарский каганат, разгромленный Святославом. Со второй половины IX в. хазар вытеснили печенеги, которые заняли северное Причерноморье. Они потерпели поражение в 1019 г. от русского Ярослава Мудрого. В XI в. на смену печенегам пришли половцы, покоренные в начале XIII в. монголо-татарами. Образовавшаяся Золотая Орда имела в основном тюркское население. В XV – XVI вв. она распалась на самостоятельные ханства.

Хозяйство, культура и традиции

Традиционные занятия т. – кочевое скотоводство, добыча и обработка железа.

Этнокультурные традиции складывались в эпоху древности и средневековья. Во второй половине I тыс. н. э. оформился хозяйственно-культурный тип, духовная культура, традиции и др. Был создана собственная письменность.