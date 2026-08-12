ТЮМЕНЦЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Тюменцевский районный историко-краеведческий музей создавался на общественных началах в 60-х годов XX века.

У истоков его создания был учитель-краевед Юрий Сергеевич Орлов. Орлов Ю.С. занимался раскопками курганов с учениками. Именно эти находки легли в основу музея. В 1967 году учениками и учителями Тюменцевской средней школы специально для музея было построено одноэтажное кирпичное здание. 6 ноября 1967 года - дата открытия Ленинского школьного музея.

С 2003 года музей стал муниципальным учреждением «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей». Фонды музея насчитывали не более 500 предметов. Сейчас основной фонд насчитывает 4100 предметов. Это коллекции этнографии, декоративно-прикладного искусства , нумизматики и другое.

В музее работают три зала: Зал Боевой Славы, Зал Советской истории, Комната старины. Изюминкой экспозиций являются макеты архитектурных памятников района (работа местного зодчего В. Малыгина) и картины местного художника А. Никулина (виды райцентра Тюменцева). Вниманию посетителям предлагаются экскурсии, музейные уроки, мероприятия, выставки, как в музее, так и вне его.

Музей традиционно сотрудничает с Комитетом по образованию и образовательными учреждениями: школами, Детской школой искусств, Центром детского творчества, Детскими домами. Это сотрудничество способствует развитию системы патриотического воспитания, формирования патриотических чувств у жителей Тюменцевского района.

Иллюстрации:

Тюменцевский районный историко-краеведческий музей.