ТЮЛИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

из потомственных дворян Санкт-Петербургской губ. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию (1879), Николаевское кавалерийское училище (1881) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1889). Числился в Лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку и в Лейб-гвардии Сводно-казачьем полках. На службе с 01.09.1879. Корнет (с 08.08.1881). Поручик (с 08.08.1885). Штабс-ротмистр и капитан Генерального штаба (с 10.04.1889). Подполковник (с 17.04.1894). Полковник (с 05.04.1898). Генерал-майор (с 02.04.1906 со старшинством с 17.04.1905). Генерал-лейтенант (со старшинством с 21.05.1912). Генерал от кавалерии (с 02.10.1917). Старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии (18.01–19.03.1890). Старший адъютант штаба Кавказской казачьей дивизии (19.03.1890–26.01.1893). Командир эскадрона Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка (29.01.1892–29.01.1893). Помощник инспектора классов Николаевского кавалерийского училища (06.11.1893–09.04.1899). Штаб-офицер для особых поручений штаба II кавалерийского корпуса (09.04–13.08.1899). Прикомандирован к Лейб-гвардии уланскому Его Величества полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства (01.06–25.09.1899). Начальник Новочеркасского казачьего юнкерского училища (13.08.1899–09.05.1903). Начальник Тверского кавалерийского юнкерского училища (09.05.1903–09.12.1904). Окружной дежурный генерал штаба Московского военного округа (09.12.1904–18.08.1908). Командир 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии (18.08.1908–21.05.1912). Начальник 7-й кавалерийской дивизии (с 21.05.1912), с которой выступил на фронт. Участник Первой мировой войны. Начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии (23.11.1914–17.09.1915). Оренбургский губернатор и Наказный атаман Оренбургского казачьего войска (17.09.1915–17.03.1917). Зачислен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа (17.03.1917). Зачислен в резерв чинов при штабе Московского военного округа (с 26.04.1917). Уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией (02.10.1917). На службе в РККА. Приказом по Всероссийскому главному штабу назначен членом комиссии по разработке кавалерийских уставов при организационном управлении Всероссийского главного штаба (с 17.01.1919, на 05.1920). Штатный преподаватель и штатный руководитель практических занятий в академии Генерального штаба РККА (с 16.01.1920). Демобилизован (1921) и оставлен в академии по вольному найму (до 01.1923). Преподавал в Тимирязевской академии (1930). Умер от перитонита в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1891), Св. Анны 3-й ст. (1894), Св. Станислава 2-й ст. (1896), Св. Анны 2-й ст. (1901), Св. Владимира 4-й ст. (1904), Св. Владимира 3-й ст. (1906), Св. Станислава 1-й ст. (1908), Св. Анны 1-й ст. (06.12.1913), Георгиевское оружие «за то, что в боях 29 июля и 2 августа 1914 г. под г. Сокалем и Стояновым, находясь под огнем противника и лично руководя боем, разбил и привел к полному расстройству превосходящие силы противника и уничтожил средства сообщения, необходимые противнику в период его сосредоточения» (Высочайший приказ 23.04.1915); Св. Владимира 2-й ст. с мечами (1916), Белого орла (25.09.1916), Св. Александра Невского (1916). Почетный казак станицы Кундравинской Оренбургского казачьего войска (с 09.01.1917). Женат вторым браком на дочери генерал-лейтенанта Евгении Яковлевне Гордениной. Дети: от первого брака: Николай (1883), Ольга (1887), Михаил (1893); от второго брака: Яков (1900).