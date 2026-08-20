ТЮИЛЬРИ

Дворец в Париже, одна из резиденций французских королей. Просуществовал с 1564 по 1871 год, составлял единый комплекс с Лувром .

Создание

Дворец был создан по распоряжению супруги короля Генриха II Екатерины Медичи . Его возведение началось в 1564 году под руководством архитектора Филибера Делорма . Свое название Тюильри получил от местности, в которой находился, - раньше здесь добывали глину и делали черепицу (франц. tuile).

Дворец, расположившийся к западу от Лувра, был выполнен в стиле Ренессанс . Его центральный корпус носил название павильона Часов. Позже к нему примкнули два флигеля: павильон Флоры, появившийся при Генрихе IV , и павильон Марсан, построенный в честь воспитательницы внуков Людовика XV. В 1564 году, одновременно со строительством дворца, около него был разбит парк в итальянском стиле – сад Тюильри. В XVII веке он подвергся перепланировке и стал парком регулярным. Сад, носящий статус одного из старейших в Париже, сохранился до сих пор.

История

Отношение к королевской резиденции Тюильри у монархов было разное. Людовик XIV обитал здесь, пока строился его любимый Версаль. При нем в Тюильри произошли некоторые перемены: с 1664 по 1670 год архитектор Луи Лево занимался расширением дворца, между ним и Лувром появился переход.

В 1716-1722 годах в Тюильри обитал юный король Людовик XV.

Со времен Людовика XVI дворец становится основной резиденцией французских государей. Людовик с женой Марией-Антуанеттой обосновался здесь в 1789 году после начала революционных событий. Фактически же супруги находились здесь под домашним арестом. В августе 1792 года Тюильри был занят восставшими, а в январе следующего года король был казнен. После этого в Тюильри располагались Национальное учредительное собрание, Конвент, Комитет общественного спасения и Совет пятисот.

Новый подъем дворец испытал с появлением в нем в 1799 году первого консула Наполеона Бонапарта. Тюильри стал его официальной резиденцией. При Бонапарте началось возведение северного крыла (оно было закончено уже при Наполеоне III ), благодаря архитекторам Шарлю Персье и Пьеру Фонтену внутреннее убранство дворца было переделано в соответствии со стилем ампир. Те же зодчие выполнили проект триумфальной арки Каррузель, прославлявшей победы Наполеона и возведенной перед Тюильри.

Дворец в глазах народа являлся символом королевской власти. Неслучайно, Тюильри брали штурмом и во время революции 1830 года, и во время революции 1848 года. В 1871 году, в период Парижской коммуны , восставшие сожгли дворец. Только в 1883 году руины Тюильри были разобраны. От дворцового комплекса сохранились боковые павильоны Марсан и Флоры, которые затем вошли в комплекс музеев Лувра.

С 2003 года обсуждается возможность восстановления собственно Тюильрийского дворца, однако многие специалисты высказываются против, аргументируя это тем, что застройка исторического центра уже сложилась и дворец никак в нее не впишется.