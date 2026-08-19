ТЫЛ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время.

На тыловое обеспечение вооруженных сил возлагаются снабжение армии, воинские перевозки, техническое и медицинское обслуживание войск, сбор трофейного вооружения, а также многие другие задачи, направленные на поддержание боеспособности частей. В предвоенные годы руководство тыловыми частями и учреждениями осуществлялось по линии соответствующих управлений Народного Комиссариата Обороны (НКО). Обеспечение войск всеми необходимыми видами довольствия по штатам мирного времени строились по схеме: центр — округ — часть — подразделение. В результате быстрого продвижения противника в глубь страны в первые дни Великой Отечественной войны районы, предназначенные для развертывания тыла, оказались заняты врагом. Задача обеспечения войск необходимыми припасами решалась в ходе тяжелых оборонительных боев и отступления. 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР был принят план перевода экономики СССР на военные рельсы. Одной из важнейших задач служб тыла стала эвакуация материальных средств и промышленных предприятий из районов, которым угрожал противник. В течение июля-ноября 1941 г. на восток было перебазировано 1523 промышленных предприятия, в т. ч. 1360 оборонных. Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 1 августа 1941 г. были созданы Главное управление тыла Красной Армии и управления тыла во фронтах и армиях, учреждены должности начальника тыла Красной Армии и начальников тыла фронтов и армий. 19 августа 1941 г. вводится должность начальника тыла ВВС, а в мае 1942 г.— начальника тыла ВМФ. Начальником тыла Красной Армии был назначен генерал-лейтенант интендантской службы (с ноября 1942 г.— генерал-полковник, с ноября 1943 г. — генерал армии) А. В. Хрулев. Начальники тыла во фронтах и армиях были ответственны не только за подвоз материальных средств всех видов, но и за эвакуацию. Ситуация с материальным снабжением войск в первые месяцы войны была очень тяжелой. Выпуск военной продукции в связи с переводом промышленности в восточные регионы страны к ноябрю 1941 г. упал до самой низкой отметки. Войска остро нуждались в вооружении, боеприпасах, горючем. Из-за недостатка снарядов (например, на складах Западного фронта находилось всего 0,3 боекомплекта боеприпасов), в октябре 1941 г. пришлось ввести на их расход твердый лимит. Режим экономии позволил накопить некоторые запасы боеприпасов к началу контрнаступления под Москвой (2-3 боекомплекта). В то же время службе военных сообщений удалось, несмотря на исключительно трудные условия, перебросить к фронту свежие резервы из тыловых районов страны. В успешном начале контрнаступления Красной Армии есть немалая заслуга органов тыла Вооруженных Сил. Однако уже в январе-феврале в войсках вновь возник «снарядный голод». По воспоминаниям маршала Г. К. Жукова, несмотря на продолжавшиеся наступательные операции, в день на одно орудие приходилось тратить всего по 1-2 снаряда. В тяжелейшей ситуации оказались тыловые службы войск в блокадном Ленинграде. Чтобы обеспечивать армию продовольствием, боеприпасами и горючим, а также эвакуировать раненых и гражданское население задействовались все возможные способы. Работало воздушное сообщение, по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения города горючим, проведен силовой электрический кабель. Но основной транспортной магистралью, связывавшей Ленинград с остальной страной, стала «Дорога жизни», проходившая через Ладожское озеро. Летом снабжение осуществлялось на катерах и баржах, зимой — по льду озера. За время ее действия (сентябрь 1941-март 1943 гг.) в Ленинград было доставлено более 1615 тыс. тонн различных грузов, переправлено значительное количество боевой техники, вооружения и личного состава, вывезено из города ок. 1376 тыс. человек. К осени 1942 г. производство вооружения, боеприпасов, техники и снаряжения стало поставляться в армию во все больших количествах, однако лимиты на их расходование еще оставались. Большую роль службы тыла сыграли при подготовке и осуществлении советского контрнаступления под Сталинградом. В тылу фронтов Сталинградского направления в короткие сроки была построена целая сеть железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, организованы базы и склады материальных средств. Только автотранспортом на фронты было переброшено более 10 дивизий и свыше 150 тыс. тонн грузов. В январе 1943 г. было сформировано Главное автомобильное, а в июне — Главное дорожное управление. При этом Главное управление тыла Красной Армии было упразднено, а входившие в его состав структуры были подчинены заместителю наркома обороны (начальнику тыла). В 1943-1945 гг. промышленность СССР продолжала наращивать выпуск военной продукции. Все это не могло не сказаться на улучшении снабжения войск. К нач. 1945 г. превосходство советских войск над противником на различных фронтах составляло: в артиллерии — до 3,2 раза, по танкам — до 2,8 раза и по самолетам — до 7,4 раза. Различные службы тыла стали действовать более слаженно, хотя нередко они уже не поспевали за быстро продвигающимися вперед боевыми подразделениями. Чтобы не допустить отрыв войск от своих баз снабжения, в 1944 г. в армиях и фронтах были созданы автомобильные части, призванные обеспечивать быстрый подвоз на позиции боеприпасов, продовольствия и материальных средств. Большое значение для наступающих войск имела поставка в СССР по ленд-лизу десятков тысяч американских грузовиков, прежде всего «студебеккеров». Особенностями обеспечения Красной Армии на заключительном этапе войны было эшелонированное построение тыла фронтов и приближение запасов материальных средств к переднему краю. Военно-санитарной службой была внедрена передовая система лечебно-эвакуационного обеспечения — этапного лечения раненых и больных с эвакуацией их по медицинским показаниям. Военно-медицинская служба была призвана также ограждать войска от различных эпидемий и заразных заболеваний. В 19411945 гг. военные медики вернули в строй более 70 % раненых и ок. 90 % больных военнослужащих. Всего за годы Великой Отечественной войны службы тыла Красной Армии обеспечили поступление в войска более 10 млн тонн боеприпасов, свыше 16 млн тонн горюче-смазочных материалов, большое количество про-довольствия, фуража, вещевого имущества и других материальных средств. Силами дорожных войск было построено, восстановлено и отремонтировано ок. 100 тыс. км автомобильных дорог. Железнодорожные войска и формирования НКПС восстановили свыше 117 тыс. км железнодорожных путей, доставили на фронты 443 тыс. эшелонов различного назначения. Для авиационных нужд было развернуто и оборудовано более 6 тыс. аэродромов. В целях оказания помощи странам, освобожденным от немецко-фашистских агрессоров, из запасов Красной Армии было передано более 900 тыс. тонн продовольствия.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015