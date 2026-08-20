ТЯВЗИНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Тя́взинский ми́рный договóр — договор между Российским государством и Шведским королевством об окончании Русско-шведской вой­ны 1589–1595, подписанный 18[28] мая 1595 в с. Тявзино (утрачено, окрестности Ивангорода Ленинградской области). Урегулировал новую границу между Россией и Швецией в Прибалтике и Карелии. За Россией признавалось владение Корелой, Ивангородом, Ямой, Копорьем, Орешком и Ладогой; за Швецией — Сев. Эстляндией от Гапсаля и Леаля до Нарвы. Стороны обещали не нападать: Россия на Финляндию и Лапландию, Швеция — на Псков, Холмогоры, Каргополь и Соловецкий монастырь. Оговаривались правила торговли в регионе русских и шведских купцов. В случае вой­ны России и Речи Посполитой Шведское королевство обещало не вступать в нее.

Т. м. д. регулировал русско-шведские отношения и границу в Прибалтике и Карелии, чего не удавалось достичь неоднократно заключаемыми Плюсскими перемириями 1583–1590. Однако Россия затягивала подтверждение Т. м. д. до 1609, когда правительство Василия Шуйского заключило Выборгский договор со Швецией о военной помощи против Речи Посполитой. События Смуты помешали реализации Т. м. д., а в 1617 его положения были пересмотрены в Столбовском мирном договоре.

Дипломатические материалы переговоров 1595 в Тявзине полностью не опубликованы, научной публикации Т. м. д. нет.

Изд. : Чумиков А. Мирный договор между Швециею и Россиею, заключенный 10 Мая, 1595 г., близ Нарвскаго озера, на стороне Иваньгорода, в Тявзине // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1868. Кн. 2. С. 1–12; Sverges Traktater med Främmande Magter Jemte andra dit hörande handlingar. Femte delens förra hälft. 1572–1632 / Pub. by O. S. Rydberg, C. Hallendorff. Stockholm, 1903.

Лит. : Селин А. А. Дипломатическая риторика первых тявзинских переговоров в сентябре 1592 — январе 1593 гг. // Wschodni Rocznik Humanistyczny. 2020. T. XVII. N 3. S. 71–81. А. И. Филюшкин.