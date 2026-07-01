ДОГОВОР
ДОГОВОР - волеизъявление двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение правовых отношений.
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций, являющихся основанием возникновения обязательств.
Договоры известны многим отраслям как частного, так и публичного права. Так, в международном праве договор (собственно договор, соглашения, конвенции, протоколы, обмены письмами или нотами и так далее) заключаются с иностранными государствами или международными организациями, образуют правовую основу межгосударственных отношений и наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью правовой системы государства.
Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Обычно положения официально опубликованных международных договоров, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют непосредственно. В конституционном праве Российской Федерации распространена практика заключения договора о разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения. Большинство публично-правовых договоров затрагивают интересы неопределённого круга лиц и выполняют функции источника права (норм).
Договор в сфере частного права призваны регулировать конкретные правоотношения между его сторонами. Так, трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
В гражданском праве понятие «Договор» применяется в трёх различных значениях:
1) как юридический факт, соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Однако в отличие от собственно сделки договор не только устанавливает права и обязанности сторон, но и предполагает совершение сторонами определённых действий; 2) сделка как особый вид договора; 3) документ, фиксирующий права и обязанности сторон.
В большинстве стран договор является основным средством установления гражданско-правовых и хозяйственных связей, источником индивидуальных правовых норм.
Для стран с рыночной экономикой характерен принцип свободы договора, состоящий в свободе заключения договора, свободе выбора контрагента, свободе выработки условий. Исключения из этого принципа могут устанавливаться только законом (например, публичный договор и договор присоединения). Во всех остальных случаях необходимо явное, свободное, встречное и совпадающее волеизъявление лиц, заключающих договор.
Стороны могут заключить как предусмотренный законом договор, так и договор, в котором содержатся элементы различных договоров, а также договор, не предусмотренный законом, но не противоречащий ему.
По способу закрепления волеизъявления различают вербальные (устные) и литеральные (письменные) договора. Допускается также заключение некоторых договоров путём совершения конклюдентных (согласительных) действий. По субъектному составу договора подразделяются на двусторонние и многосторонние. Особой разновидностью многосторонних договоров является учредительный договор юридического лица. Законом предусмотрены также договор в пользу третьего лица, не являющегося его стороной. Наличие специального субъекта обусловливает предпринимательские и внешнеторговые договоры (контракты). По наличию встречных обязательств выделяют возмездные и безвозмездные договоры. Существуют консенсуальные договоры (права и обязанности возникают с момента достижения соглашения) и реальные договоры (порождают права и обязанности с момента совершения определённого действия). Допускается также заключение договора с отлагательным или отменительным условием. Если из договора явно видно цель, которую преследуют стороны, это - каузальный договор. В противном случае речь идёт об абстрактном договоре. Договор, предполагающие особый доверительный характер отношений сторон, называются фидуциарными.
В некоторых странах (например, в Германии) проводят различия между вещными и обязательственными договорами. Для российского права характерно деление на имущественные (оформляющие акт товарообмена) и организационные (направленные на установление связей) договора. Среди организационных договоров выделяют предварительный и генеральный («рамочный») договоры.
Предусмотренный семейным правом брачный договор представляет собой разновидность гражданско-правового договора; в нём определяются имущественные права и обязанности супругов в браке и после его расторжения.
Гражданско-правовой договор является правовой формой распределения бюджетных средств в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Для этого распорядитель бюджетных средств размещает, как правило, на конкурсной основе государственный или муниципальный контракт.
Договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой надлежащей форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Договор заключается путём направления оферты (предложения) одной стороной и акцепта (принятия предложения) другой стороной или в результате проведения торгов в форме конкурса или аукциона.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон в случаях, прямо предусмотренных законом, или по решению суда при существенном нарушении договора или существенном изменении обстоятельств.