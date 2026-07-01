ДОГОВОР

ДОГОВОР - волеизъявление двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение правовых отношений.

Договор - од­на из наи­бо­лее древ­них пра­во­вых кон­ст­рук­ций, яв­ляю­щих­ся ос­но­ва­ни­ем воз­ник­но­ве­ния обя­за­тельств.

Договоры из­вест­ны многим от­рас­лям как ча­ст­но­го, так и пуб­лич­но­го пра­ва. Так, в ме­ж­ду­народном пра­ве договор (соб­ст­вен­но договор, со­гла­ше­ния, кон­вен­ции, про­то­ко­лы, об­ме­ны пись­ма­ми или но­та­ми и так далее) за­клю­ча­ют­ся с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми или ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми, об­ра­зу­ют пра­во­вую ос­но­ву меж­го­су­дарственных от­но­ше­ний и на­ря­ду с об­ще­при­знан­ны­ми прин­ци­па­ми и нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва яв­ля­ют­ся со­став­ной ча­стью пра­во­вой сис­те­мы го­су­дар­ст­ва.

Ес­ли ме­ж­ду­народным до­го­во­ром ус­та­нов­ле­ны иные пра­ви­ла, чем пре­ду­смот­рен­ные за­ко­ном, то при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла ме­ж­ду­народного до­го­во­ра. Обыч­но по­ло­же­ния офи­ци­аль­но опуб­ли­ко­ван­ных ме­ж­ду­народных до­го­во­ров, не тре­бую­щие из­да­ния внут­ри­го­су­дарственных ак­тов для при­ме­не­ния, дей­ст­ву­ют не­по­сред­ст­вен­но. В кон­сти­туционном пра­ве Российской Федерации рас­про­стра­не­на прак­ти­ка за­клю­че­ния договора о раз­гра­ни­че­нии пол­но­мо­чий ме­ж­ду фе­де­раль­ны­ми ор­га­на­ми государственной вла­сти и ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов Российской Федерации по пред­ме­там со­вме­ст­но­го ве­де­ния. Боль­шин­ст­во пуб­лич­но-пра­во­вых договоров за­тра­ги­ва­ют ин­те­ре­сы не­оп­ре­де­лён­но­го кру­га лиц и вы­пол­ня­ют функ­ции ис­точ­ни­ка пра­ва (норм).

Договор в сфе­ре ча­ст­но­го пра­ва при­зва­ны ре­гу­ли­ро­вать кон­крет­ные пра­во­от­но­ше­ния ме­ж­ду его сто­ро­на­ми. Так, тру­до­вой до­го­вор - это со­гла­ше­ние ме­ж­ду ра­бо­то­да­те­лем и ра­бот­ни­ком, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ра­бо­то­да­тель обя­зу­ет­ся пре­дос­та­вить ра­бот­ни­ку ра­бо­ту по обу­слов­лен­ной тру­до­вой функ­ции, обес­пе­чить ус­ло­вия тру­да, свое­вре­мен­но и в пол­ном раз­ме­ре вы­пла­чи­вать ра­бот­ни­ку за­ра­бот­ную пла­ту, а ра­бот­ник обя­зу­ет­ся лич­но вы­пол­нять оп­ре­де­лён­ную этим со­гла­ше­ни­ем тру­до­вую функ­цию, со­блю­дать дей­ст­вую­щие в ор­га­ни­за­ции пра­ви­ла внут­рен­не­го тру­до­во­го рас­по­ряд­ка.

В гражданском пра­ве по­ня­тие «Договор» при­ме­ня­ет­ся в трёх различных зна­че­ни­ях:

1) как юри­дический факт, со­гла­ше­ние двух или не­сколь­ких лиц об ус­та­нов­ле­нии, из­ме­не­нии или пре­кра­ще­нии гра­ж­дан­ских прав и обя­зан­но­стей. Од­на­ко в от­ли­чие от соб­ст­вен­но сдел­ки договор не толь­ко ус­та­нав­ли­ва­ет пра­ва и обя­зан­но­сти сто­рон, но и пред­по­ла­га­ет со­вер­ше­ние сто­ро­на­ми оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий; 2) сдел­ка как осо­бый вид до­го­во­ра; 3) до­ку­мент, фик­си­рую­щий пра­ва и обя­зан­но­сти сто­рон.

В боль­шин­ст­ве стран договор яв­ля­ет­ся основным сред­ст­вом ус­та­нов­ле­ния гра­ж­дан­ско-­пра­во­вых и хо­зяйственных свя­зей, ис­точ­ни­ком ин­ди­ви­ду­аль­ных пра­во­вых норм.

Для стран с ры­ноч­ной эко­но­ми­кой ха­рак­те­рен прин­цип сво­бо­ды до­го­во­ра, со­стоя­щий в сво­бо­де за­клю­че­ния договора, сво­бо­де вы­бо­ра контр­аген­та, сво­бо­де вы­ра­бот­ки ус­ло­вий. Ис­клю­че­ния из это­го прин­ци­па мо­гут ус­та­нав­ли­вать­ся толь­ко за­ко­ном (например, пуб­лич­ный до­го­вор и до­го­вор при­сое­ди­не­ния). Во всех ос­таль­ных слу­ча­ях не­об­хо­ди­мо яв­ное, сво­бод­ное, встреч­ное и сов­па­даю­щее во­ле­изъ­яв­ле­ние лиц, за­клю­чаю­щих до­го­вор.

Сто­ро­ны мо­гут за­клю­чить как пре­ду­смот­рен­ный за­ко­ном договор, так и договор, в ко­то­ром со­дер­жат­ся эле­мен­ты различных до­го­во­ров, а так­же договор, не пре­ду­смот­рен­ный за­ко­ном, но не про­ти­во­ре­ча­щий ему.

По спо­со­бу за­кре­п­ле­ния во­ле­изъ­яв­ле­ния раз­ли­ча­ют вер­баль­ные (уст­ные) и ли­те­раль­ные (пись­мен­ные) договора. До­пус­ка­ет­ся так­же за­клю­че­ние не­ко­то­рых договоров пу­тём со­вер­ше­ния конк­лю­дент­ных (со­гла­си­тель­ных) дей­ст­вий. По субъ­ект­но­му со­ста­ву договора под­раз­де­ля­ют­ся на дву­сто­рон­ние и мно­го­сто­рон­ние. Осо­бой раз­но­вид­но­стью мно­го­сто­рон­них до­го­во­ров яв­ля­ет­ся уч­ре­ди­тель­ный договор юри­дического ли­ца. За­ко­ном пре­ду­смот­ре­ны так­же договор в поль­зу третье­го ли­ца, не яв­ляю­ще­го­ся его сто­ро­ной. На­ли­чие спе­ци­аль­но­го субъ­ек­та обу­слов­ли­ва­ет пред­при­ни­ма­тель­ские и внеш­не­тор­го­вые договоры (кон­трак­ты). По на­ли­чию встреч­ных обя­за­тельств вы­де­ля­ют воз­мезд­ные и без­воз­мезд­ные договоры. Су­ще­ст­ву­ют кон­сен­су­аль­ные договоры (пра­ва и обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют с мо­мен­та дос­ти­же­ния со­гла­ше­ния) и ре­аль­ные договоры (по­ро­ж­да­ют пра­ва и обя­зан­но­сти с мо­мен­та со­вер­ше­ния оп­ре­де­лён­но­го дей­ст­вия). До­пус­ка­ет­ся так­же за­клю­че­ние договора с от­ла­га­тель­ным или от­ме­ни­тель­ным ус­ло­ви­ем. Ес­ли из договора яв­но вид­но цель, ко­то­рую пре­сле­ду­ют сто­ро­ны, это - кау­заль­ный до­го­вор. В про­тив­ном слу­чае речь идёт об аб­ст­ракт­ном до­го­во­ре. Договор, пред­по­ла­гаю­щие осо­бый до­ве­ри­тель­ный ха­рак­тер от­но­ше­ний сто­рон, на­зы­ва­ют­ся фи­ду­ци­ар­ны­ми.

В не­ко­то­рых стра­нах (например, в Гер­ма­нии) про­во­дят раз­ли­чия ме­ж­ду вещ­ны­ми и обя­за­тель­ст­вен­ны­ми договорами. Для российского пра­ва ха­рак­тер­но де­ле­ние на иму­ще­ст­вен­ные (оформ­ляю­щие акт то­ва­ро­об­ме­на) и ор­га­ни­за­ци­он­ные (на­прав­лен­ные на ус­та­нов­ле­ние свя­зей) договора. Сре­ди ор­га­ни­за­ци­он­ных договоров вы­де­ля­ют пред­ва­ри­тель­ный и ге­не­раль­ный («ра­моч­ный») до­го­во­ры.

Пре­ду­смот­рен­ный се­мей­ным пра­вом брач­ный договор пред­став­ля­ет со­бой раз­но­вид­ность гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го договора; в нём оп­ре­де­ля­ют­ся иму­щественные пра­ва и обя­зан­но­сти суп­ру­гов в бра­ке и по­сле его рас­тор­же­ния.

Гра­ж­дан­ско-пра­во­вой договор яв­ля­ет­ся пра­во­вой фор­мой рас­пре­де­ле­ния бюд­жет­ных средств в це­лях обес­пе­че­ния государственных или му­ни­ци­паль­ных нужд. Для это­го рас­по­ря­ди­тель бюд­жет­ных средств раз­ме­ща­ет, как пра­ви­ло, на кон­курс­ной ос­но­ве государственный или му­ни­ци­паль­ный кон­тракт.

Договор счи­та­ет­ся за­клю­чён­ным, ес­ли ме­ж­ду сто­ро­на­ми, в тре­буе­мой над­ле­жа­щей фор­ме, дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние по всем су­ще­ст­вен­ным ус­ло­ви­ям до­го­во­ра.

Договор за­клю­ча­ет­ся пу­тём на­прав­ле­ния офер­ты (пред­ло­же­ния) од­ной сто­ро­ной и ак­цеп­та (при­ня­тия пред­ло­же­ния) дру­гой сто­ро­ной или в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния тор­гов в фор­ме кон­кур­са или аук­цио­на.

Договор всту­па­ет в си­лу и ста­но­вит­ся обя­за­тель­ным для сто­рон с мо­мен­та его за­клю­че­ния. Окон­ча­ние сро­ка дей­ст­вия договора не ос­во­бо­ж­да­ет сто­ро­ны от от­вет­ст­вен­но­сти за его на­ру­ше­ние. Из­ме­не­ние и рас­тор­же­ние договора воз­мож­ны по со­гла­ше­нию сто­рон в слу­ча­ях, пря­мо пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, или по ре­ше­нию су­да при су­ще­ст­вен­ном на­ру­ше­нии договора или су­ще­ст­вен­ном из­ме­не­нии об­стоя­тельств.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)