ПАН
ПАН. В греческой мифологии божество рощ, лесов, полей, лугов, покровитель пастухов.
Сын Гермеса и нимфы Дриопы (по Геродоту и Аполлодору, сын Гермеса и Пенелопы). Родился с козлиными ногами, рогами и бородой. Был отнесён отцом на Олимп. Внешний вид и непоседливый характер Пана развеселил богов (отсюда толкование его имени как «понравившийся всем»).
Согласно мифу, Пан бродит по лесам и горам, любит вино и веселье, вместе с сатирами, силенами и вакханками входит в свиту Диониса, преследует понравившихся ему нимф. Один из мифов гласит, что убегавшая от Пана нимфа Сиринга на берегах реки Ладон превратилась в тростник. Из его стеблей Пан сделал флейту (смотреть в статье Сиринга) и играл на ней, вспоминая нимфу. Согласно другому мифу, Пан вызвал на музыкальное состязание Аполлона, но проиграл ему. Царь Мидас, единственный кому больше пришлась по душе мелодия Пана, был наказан Аполлоном ослиными ушами.
Считалось, если кто-то из людей по неосторожности нарушит покой Пана, он может навести на него большой страх (отсюда - панический ужас, паника). Согласно легенде, афинскому глашатаю Фидиппиду, посланному накануне Марафонской битвы в Спарту, на горе Парфений явился Пан и пообещал афинянам свою помощь в борьбе с персами. После выигранного сражения афиняне воздвигли святилище Пана у подножия Акрополя. В Греции, особенно в Аркадии, где, по преданию, родился Пан, было много святилищ этого божества. Среди так называемых гомеровских гимнов есть гимн Пану, созданный, возможно, в эпоху эллинизма. В римской мифологии Пану соответствуют Фавн и Сильван.
В античности (Овидий, Афиней, Павсаний и другие) Пан считался создателем флейты многоствольной (получившей впоследствии название «флейта Пана»). Начиная с эпохи Возрождения считался изобретателем всякой флейты. Мифологический образ Пана отражён в кантате «Состязание Феба и Пана» И.С. Баха, симфонической поэме «Пан и Сиринга» К. Нильсена, пьесе для поперечной флейты соло «Сиринга» К. Дебюсси.
Иконография.
Первоначально Пан изображался в зверином обличье и с флейтой: до середины V века до нашей эры в греческой вазописи встречаются изображения бородатых Панов с мордами козла. С середины V века до нашей эры Пан предстаёт то в облике козлоногого молодого сатира, то в облике силена или обезьяноподобного уродца («Афродита и Пан, играющие в кости», этрусское бронзовое зеркало, 380-370 до нашей эры, Британский музей, Лондон; скульптурная группа «Афродита, Эрот и Пан», около 100 года до нашей эры, Национальный музей, Афины). В дальнейшем атрибутами Пана являются многоствольная или парная флейта, сосновый венок, так называемый заячий посох (багор для охоты на зайцев).
В европейском искусстве, начиная с эпохи Возрождения, изображение Пана встречается во многих произведениях мифологического жанра. Его представляют в свите Диониса в сценах вакханалий (картины «Триумфальная процессия Вакха» М. ван Хемскерка, 1537-1538 годы, Художественно-исторический музей, Вена), явления Вакха Ариадне (картина Тициана, 1520-1523 годы, Национальная галерея, Лондон), «Суд Мидаса» (картина Я. Йорданса, 1636-1638 годы, Прадо, Мадрид) и другие. Собственно Пану посвящены сюжеты «Пан и Сиринга» (картина Я. Йорданса, 1625 год, Королевский музей изящных искусств, Брюссель; сцена в росписях галереи Палаццо Фарнезе, художник Аннибале Карраччи, 1598-1604 годы), «Пан обучает молодого Дафниса игре на флейте» (картина Джулио Романо, ранее - КГ, Дрезден, не сохранилась), «Триумф Пана» (картина Н. Пуссена, 1636 год, Национальная галерея, Лондон) и другое. Изображение Пана часто встречается у П. Пикассо. В русской живописи наиболее выразительный образ Пана создан М.А. Врубелем (картина «Пан», 1899 год, ГТГ).