ТВЕРДОХЛЕБ Ирина Борисовна

Кандидат исторических наук (1974). Работала доцентом кафедры всеобщей истории Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (ранее Московский государственный историко-архивный институт)

Область интересов : Политическая история США XX в.

Сочинения: Новейшая американская буржуазная историография «нового курса» Рузвельта // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 1972. № 5;

Движение за создание прогрессивной третьей партии в США в сер. 30-х гг. XX в. // Американский ежегодник. М., 1985;

Англо-американские отношения в 20-е гг. XX в. в советской историографии // Историография проблем межд. отношений и национальных движений в зарубежных странах: Межвуз. сб. / МГИАИ. М., 1987;

The movement for Creation of a progressive Third party in the United States during the Mid 1930-s // Soviet-American Dialogue on the new Deal. – Columbia (USA). 1989;

Новейшая история // Хрестоматия по всеобщей истории / И.Б. Твердохлеб, И.Е. Эман. М., 1991.