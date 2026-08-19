ТВЕРДИСЛАВ МИХАЛКОВИЧ

Твердислáв Ми́халкович (? — ум. после 08.02.1221, ?) — новгородский посадник. Сын посадника Михалка Степановича (ум. 1206), боярин Прусской улицы (на Софийской стороне Новгорода). Был посадником четырежды (по хронологии новгородской летописи: в 1209–1211, упоминается в 1214, в 1216 — зимой 1219/1220, в 1220). 27 сентября 1219 произошло вооруженное столкновение между противниками и сторонниками Т. М. внутри Новгорода (против Т. М. выступили Торговая сторона и Неревский конец, а за — Людин конец и Прусская улица), закончившееся победой вторых. Аналогичный конфликт конца 1220 закончился примирением на условиях отставки Т. М., к тому времени уже больного. 8 февраля 1221 Т. М. постригся в монахи.

Лит. : Янин В. Л. Новгородские посадники. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 183–193. Т. В. Гимон.