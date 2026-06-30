ТУЗОВ ИГНАТИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ

Ранние годы

Точная дата рождения Т. не установлена. Известно, что он родился в 1851 г. в Калужской губернии. Происходил из крестьян. Отец был отставным солдатом, занимался в столице организацией лотерей. Здесь же и обосновался сам Т.

Обучался Т. на дому. Именно здесь он получил знания по начальной школе. С ранних лет начал трудиться в книжной компании.

Собственное дело

С 1873 г. – купец 2-й гильдии. На следующий год Т. удалось наладить работу своего первого магазина, который располагался в здании Пажеского корпуса. К этому времени относится выпуск Т. первой книги. Печатались книги в других типографиях, поскольку своего издательства у Т. не было. На первых порах большую помощь в издании книг Т. оказывали типографии М.М. Стасюлевича на Васильевском острове, Дома призрения бедных на Лиговском проспекте, М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева на Бассейной улице и в Басковом переулке.

Дело Т. ширилось, и уже к концу 1870-х гг. он приобрел новый магазин фирмы Кораблева и Сирякова, фактически продолжив их книгоиздательское дело. К 1881 г. в каталогах компании Т. было 3500 книг, в 1897 г. – уже 11 тыс., в 1913 г. – более 16,5 тыс.

Специализировался Т. на издании духовных книг, которые приобретали церковно-приходские школы, библиотеки при городских и сельских церквах. Среди покупателей была и Императорская Публичная библиотека. Это были труды священников Русской православной церкви, переводы иностранных изданий, рукописи. В книгах было много иллюстраций.

Старания Т. были высоко оценены на самом высоком уровне. В 1886 г. его наградили орденом Св. Анны 3-й степени. Получил право на потомственное почетное гражданство.

Общественная жизнь и благотворительность

Т. выделил средства на строительство деревянной церкви в Тверской губернии. Подарил часовне Свято-Троицкого храма новый иконостас. Был попечителем в «Доме призрения бедных в память Императора Александра II» в Ораниенбауме. Для детей изготавливались учебники и книги. С 1913 г. – надворный советник.

С 1906 г. – выборный от столичного купечества (на три года).

Умер Т. 20 июля 1916 в Старой Руссе.

Семья

Супруга – Анна Гордеевна Иванова. Дети: Евгения, Александр, Николай.