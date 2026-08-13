ТУВАЛУ

Тувáлу — государство к югу от экватора в Полинезии (см. также Океания ), к югу от Кирибати . Площадь — 26 кв. км (меньше только Ватикан , Монако , Науру ). Численность населения — 11 204 человек (2021; самое маленькое среди независимых государств), почти исключительно — народ тувалу. Столица — Фунафути . Состоит из пяти атоллов и четырех островов. Формальный глава государства — британский монарх (с 8 сентября 2022 Карл III), которого представляет генерал-губернатор. Парламент состоит из не менее чем 12 депутатов, избирает премьер-министра.

Т. заселен около 1000 н. э. с о-вов Самоа, затем из Тонги и Кирибати . Европейское открытие началось 16 января 1568 (испанский мореплаватель Альваро де Менданья-и-Нейра). В мае 1819 нью-йоркский капитан на пути из Чили в Индию назвал крупнейший атолл, Фунафути, островом Эллиса, в честь лондонского владельца судна (вскоре это название закрепилось за всем архипелагом Т.). В апреле 1820 архипелаг исследовал Г. С. Шишмарев на шлюпе «Благонамеренный». В 1820–1870-е Т. посещали китобои из Великобритании и США. C 1861 на Т. действуют протестантские миссионеры. В 1862–1863 несколько сотен жителей Т. были завербованы, часто обманом, для добычи удобрения гуано в Перу. В конце XIX в. на Т. появились европейские торговцы. В 1892 над островами Гилберта (ныне Кирибати) и Эллис установлен британский протекторат (см. в статье Кирибати ). 12 января 1916 Острова Гилберта и Эллис стали королевской колонией.

В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 о-ва Т. стали базой для атаки на о-ва Гилберта 20–23 ноября 1943. ВВС США был сооружен аэродром — ныне международный аэропорт Фунафути. В 1968 население Т. составило 5782 человек. На референдуме 1974 93 % избирателей Т. проголосовали за отделение от Кирибати. 1 октября 1978 Т. получило независимость.

С конца 2000-х всемирное потепление и связанное с ним повышение уровня моря поставило под угрозу само существование Т. 15 ноября 2022 правительство Т. объявило намерение создать цифровую копию страны.

Член ООН (2000), МВФ (2010), Форума тихоокеанских островов.

Лит .: Grimble A. F. A Pattern of Islands. London, 1952; Idem . Return to the Islands. London, 1957; Macdo­nald B. Cinderellas of the Empire: Towards a History of Kiribati and Tuvalu. Canberra, 1982; Бутинов Н. А. Полинезийцы островов Тувалу. М., 1982; Tuvalu: A History / Ed. H. Laracy. Suva, 1983; Морисон C. Э. Американский ВМФ во Второй мировой вой­не / Пер. с англ. М., 2002–2005. Т. 7. Острова Гилберта, Маршалловы и Новая Гвинея М., 2005. А. А. Исэров.