ТУТОЛМИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

Государственный деятель, сенатор (1793), генерал-аншеф (1795), московский военный губернатор и главноначальствующий в Москве.

Происхождение и военная служба.

Из дворянского рода, известного с XVI в. Окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус (1757), после чего был «выпущен по желанию его в поручики» и участвовал в сражениях Семилетней войны 1756—63 (напр., в 1759 при Пальциге и Кунерсдорфе), за время которой произведен в капитаны (1760). В русско-турецкой войне 1768—74 участвовал уже подполковником (1768), затем полковником (1770): в 1769—70 находился в составе 2-й армии, отличился при Бендерах и принял командование над Сумским гусарским полком, а в 1772 г. переброшен в Речь Посполитую (в связи с ее первым разделом).

В 1774 г. командирован в 1-ю армию П.А. Румянцева (в ходе увеличения армии перед форсированием Дуная), в составе которой принял участие в боевых действиях. В 1775, для участия в торжествах по поводу победы над Турцией, Румянцев отправил Тутолмина в Москву, где тот удостоился внимания императрицы, был произведен в бригадиры и одновременно назначен тверским вице-губернатором.

Государственная служба.

Дальнейшая карьера (с 1777 – ген.-м., с 1784 – ген.-поручик) была связана с управлением пограничных и вновь приобретенными областями Российской империи: в 1783—84 – правитель (губернатор) Екатеринославского наместничества, в 1784—93 – архангельского и олонецкого ген.-губ., с июня 1793, после второго раздела Польши – изяславск., брацлавск. и минск. ген.-губ., а с 1795—96, с окончат. ее разделом и открытием Подольского и Волынского наместничества – минск., волынск., брацлавск. и подольск. ген.-губ. (наместник).

При Павле I был по ложному доносу уволен от всех должностей (дек. 1796) и арестован; полтора года содержался в Петропавловской крепости. В начале 1798 г. выяснилась невиновность Тутолмина; ему были возвращены чины, ордена и пожалованы имения, равные конфискованным при аресте (3447 душ в Волынской и Подольской губернии). Несмотря на это, подал в отставку и поселился в Москве, где его дом на Швивой горке в Заяузье (ныне – Гончарная ул., 12; перестроен). Получив в августе 1806 г. пост московского военного губернатора, продал свою усадьбу графу И.А. Безбородко. В ноябре получил указание о поставке в армию мундиров; сформировал земское ополчение, за что в сентябре 1807 г. был награжден орденом Св. Андрея Первозванного; после заключения Тильзитского мира (25 июня/7 июля 1807) сообщил Александру I, что известие о мире принято в Москве с радостью. Принял меры по пресечению «заповедной торговли» в Москве. На заставах были выставлены караулы, препятствовавшие проникновению в город запрещенных товаров.

По представлению Тутолмина был составлен рукописный нивелирный генеральный план Москвы («План древнего столичного города Москвы…», 1806—08) с шестью изв. акварелями-профилями, которые соответствовали шести обозначенным на генеральном плане и пересекавшим город из конца в конец «диаметрам»: профили предназначались для ориентации на диаметрах, указывавших высоту различных точек, а поэтому содержали изображения главных городских зданий, стоящих на пути или вблизи прохождения диаметров (планы отдельных частей и дворов сгорели или были расхищены в пожар 1812).

Отставка.

В августе 1809 г. Тутолмин был уволен от службы в связи с болезнью, по прошению. Переехав в столицу, участвовал в работах по образованию Государственного совета (создававшегося путем преобразования Непременного совета), уже в августе 1809 был введен в его состав, но не дожил до его открытия в январе 1810 г. Был отпет в Исаакиевском соборе. Погребен в Троицком соборе Успенского монастыря города Старицы недалеко от своего имения сельца Новое.