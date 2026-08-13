ТУСИ
Туси (Хуваджа Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн аль-Хасан ат-Туси) (17.02.1201, Джахруд, ныне в черте Мешхеда — 25.06.1274, Багдад) — мусульманский ученый, теолог и философ. Из семьи законоведа джафаритского мазхаба, получил образование в Тусе и Нишапуре, воспринял традиции перипатетической школы Ибн Сины. С 1227 — на службе у различных руководителей ассасинов в Хорасане, перешел в учение исмаилитов, с 1255 — у Хуршаха, последнего имама исмаилитов государства, с 1256 — у Хулагу, которого сопровождал в походе на Аббасидов халифат. Вернулся к исповеданию имамитов. После взятия монголами Багдада с 1259 руководил строительством обсерватории в Мераге, где собрал книги из разоренных библиотек Ближнего Востока. Как личный секретарь и советник ильхана Абаги, а впоследствии руководитель ведомства вакфов, сыграл важную роль в становлении административной системы улуса Хулагуидов.
Оставил около 150 произведений. 25 написаны по-персидски, в том числе: 1) «Ильханские таблицы» (Зидж-и илхани) — звездный каталог, предшественник таблиц Улугбека (в 4 книгах); 2) «Насировы нравы» (Ахлак-и Насири) — известнейшее в Иране этическое руководство; 3) «Основание позаимствования» (Асас ал-иктибас) — энциклопедия логики; 4) описание финансовой системы ильханской державы. На основе воспоминаний дополнил труд Джувейни. Более 120 трудов — по-арабски, в том числе: 1) «Решение трудностей» (Халл ал-мушкилат) — толкование на «Указания и наставления» Ибн Сины; 2) «Обобщение убеждения» (Таджрид ал-и‘тикад) — первое систематическое изложение калама в умеренном шиизме; 3) «Мерило стихов» (Ми‘йар ал-аш‘ар) — учебник поэтики и др.
Способствовал выделению плоской и сферической тригонометрии в самостоятельную дисциплину. В механике сформулировал одну из важнейших теорем кинематики — «лемму Т.». Ряд математических идей Т. проник в Европу эпохи Возрождения, а его астрономические концепции могли повлиять на Н. Коперника.
Лит.: Le Memorial de Khwâdjah Nassîr al-din Toussi. Teheran, 1957; Диноршоев М. Философия Насираддина Туси. Душанбе, 1968; Мамедбейли Г. Насирэддин Туси. Баку, 1968. Т. К. Кораев.