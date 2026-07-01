ТУШПА

Тýшпа ( урартск . Т.ušpa, аккадск. — Т.urušpa, вероятное произношение *Торспа) — город в Урарту на территории современного г. Ван (пров. Ван, Турция), построенный вокруг Ванской скалы (85 м). Поселение с раннего бронзового века (III тысячелетие до н. э.), столица Урарту со времен Сардури I (840/835–825/820 до н. э.), построившего здесь крепость размерами 120×45 м. Для снабжения города водой Менуа (810–785/780 до н. э.) провел канал, действующий до сих пор и связанный в легендах с Семирамидой. В 1-й половине VIII в. до н. э. в западной части Т. возведены дворец Аргишти I, святилища и царские гробницы. Большая часть помещений дворцового комплекса была выруб­лена в Хорхорских пещерах Ванской скалы, по которым высеченная там летопись Аргишти I именуется Хорхорской. В восточной части Т. крупное скальное святилище было выруб­лено при Сардури II (760–735/730 до н. э.), разместившем здесь свою летопись. В этот период площадь укрепленной части Т. достигала 9 га, ее окружал нижний город площадью менее 100 га — в 4–10 раз меньше построенного при Аргишти I Аргиштихинили (у Армавира). Население Т. в период расцвета не превышало 10 тыс. человек. Защиту расположенных вне цитадели дворцового комплекса и нижнего города обеспечивали рельеф местности и укрепления на дорогах. С Т. был связан культ Тушпуэа, супруги урартского бога солнца Шивини. Т. выдержала осаду вой­ск ассирийского Тиглатпаласара III в 735 до н. э., но в начале VII в. до н. э. утратила столичный статус в пользу Русахинили (ныне Топраккале), хотя оставалась церемониальным центром Урарту до его гибели, а урартские цари продолжали титуловаться правителями Т. В VII в. до н. э. население Т. распространяется по Ванской равнине, в 2 км от цитадели продолжает расти некрополь на Алтынтепе. После гибели Урарту в конце VII в. до н. э. поселение в Т. продолжило существование под мидийским, а с 547 до н. э. — персидским владычеством, вероятно, в качестве центра сатрапии. История Т. как части г. Ван не прекращалась, ее название сохранялось в разных традициях ( греч. Θωσπία, арм. Тосп), с 2012 один из муниципалитетов г. Ван называется Тушба. Изучение Т. начал в 1827 немецкий востоковед Ф. Э. Шульц, раскопки проводили российская экспедиция И. А. Орбели в 1916, американская экспедиция К. и С. Лейк (1938–1939), турецкие экспедиции М. Т. Тархана (1987–1991) и Э. Коньяра с 2010.

Лит .: Пиотровский Б. Б . История и культура Урарту. СПб., 2011; Konyar E . Yüksek yaylanın başkenti Van-Tuşpa: arkeolojik rehber. İstanbul, 2018. В. Ю. Шелестин .