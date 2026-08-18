ТУРГЕНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Российский общественно-политический деятель, действительный тайный советник, экономист, правовед, публицист, декабрист, брат историка А.И. Тургенева (1784-1845).

Родился в богатой и влиятельной дворянской семье. Отец Иван Петрович Тургенев (1752-1807) один из выдающихся просветителей кружка Н.И. Новикова; в 1796-1803 гг. был директором Московского университета. Мать Екатерина Семеновна (урожденная Качалова). В семье было четыре сына: Андрей (1781-1803), ставший писателем, Александр, Николай и Сергей, служивший дипломатом и бывший советником Константинопольской миссии.

Как и старшие братья, первоначальное образование Николай получил дома. Затем окончил пансион при Московском университете, а завершил образование в Геттингенском университете по трем специальностям: истории, праву и политэкономии. Вернувшись на родину зимой 1812 г., Тургенев был поражен ее отсталостью от Европы и даже думал эмигрировать. Однако Отечественная война 1812 г. встряхнула его, вызвала в нем патриотические чувства, и в 1813 г., с началом заграничных походов, Тургенев получил назначение на должность русского комиссара при Центральном административном департаменте, образованном правительствами стран антинаполеоновской коалиции для управления освобожденными от французов территориями. Во главе этого департамента стоял прусский государственный деятель и реформатор барон Штейн. Работа под его началом укрепила Николая в мысли о спасительности и необходимости проведения в России реформ сверху. Он считал, что сначала в России необходимо отменить крепостное право, а потом даровать стране конституцию. Идеалом государственного устройства для Тургенева служила Англия.

Вернувшись из-за границы в 1815 г. под руководством Сперанского в Комиссии составления законов Тургенев занимался разработкой либеральных законопроектов, а также служил в звании помощника статс-секретаря Государственного совета по департаменту законов и имел особые поручения по министерству финансов.

В это время он ведет активную работу по организации тайного общества. При его создании Тургенев опирался на опыт немецкого тайного общества «Тугендбунд» («Союза добродетели»): его целью было возрождение и объединение Германии, а также содействие правительству в реформаторской деятельности. В 1818 г. вместе с членами распавшегося к тому времени «Союза спасения», они организуют новое общество — «Союз благоденствия». С этого момента Тургенев становится одним из главных идеологов декабризма и останется им до своего отъезда за границу в 1824 г. Его истинная роль в тайных обществах до сих пор до конца не выяснена.

В 1818 и 1819 гг. вышли два издания его книги «Опыт теории налогов». Книга имела общественный резонанс, хотя в ней рассматривался европейский опыт налогообложения. На примере средневекового хозяйства Тургенев доказывал, что крепостное право способствовало упадку земледелия, так как крепостные не заинтересованы в результатах своего труда. При этом налоги должны платить не те, кто непосредственно занимаются производством, а те, кто получают доход. Применительно к России это означало, что не крестьяне, а дворяне должны стать податным сословием.

Тургенев подал Александру I записку «Нечто о крепостном состоянии в России», в которой призывал запретить продажу крестьян без земли и уточнить закон о вольных хлебопашцах 1803 г., с тем, чтобы ясно прописать условия, на которых помещики могут освобождать крепостных. Известно, что записка произвела благоприятное впечатление на императора, но практического значения не имела. В условиях бездействия Александра I тайное общество эволюционировало в сторону идеи военного переворота, которая никогда не была близка Тургеневу.

Разочаровавшись как в своей общественной деятельности, так и в тайном обществе, в 1824 г. вместе с братьями он отправился за границу для поправления здоровья. В январе 1826 г. Тургенев находился в Англии, где и узнал о том, что привлечен по делу декабристов. Есть данные о том, что российское посольство требовало выдачи Тургенева. Об этом событии написано стихотворение А.С. Пушкина «К Вяземскому» (1825 г.).

Верховный уголовный суд заочно приговорил Н.И. Тургенева к смертной казни, а император повелел, лишив его чинов и дворянства, сослать вечно в каторжную работу. До 1830 г. он не терял надежды вернуться на родину, оправдаться и с этой целью написал ряд оправдательных записок императору Николаю I, однако последний ясно дал понять Тургеневу, что в случае возвращения его ждет Сибирь.

В 1833 г. он женился на Кларе Виарис, дочери ветерана Наполеоновских войн, и поселился во Франции. В этом браке родилось трое детей. В 1837 г. старый холостяк А.И. Тургенев продал родовое поместье под Симбирском, чтобы обеспечить семью брата, поскольку после его смерти лишенный прав состояния Николай все равно не смог бы унаследовать имение.

Главный литературный труд Тургенева «Россия и русские» вышел в 1847 г. на французском языке во Франции, Бельгии и Голландии и на немецком в Германии. В нем автор рассказывает о социально-политических язвах Российской империи и своем декабристском прошлом.

В 1858-1859 гг. на страницах герценовских изданий «Колокола» и «Голосов из России», а также «Русского заграничного сборника» Тургенев включился в обсуждение конкретных планов крестьянской реформы. Император Александр II вернул ему звание русского дворянина и чин действительного статского советника вместе со знаками отличия. Трижды (в 1857, 1859 и 1864 гг.) он приезжал в Россию.

Высшим моментом в жизни Тургенева стала реформа 19 февраля 1861 г. Н.И. Тургенев скоропостижно скончался 29 октября 1871 г. на своей вилле Вербуа под Парижем.

Сочинения:

Россия и русские. М., 2001.