ТУРЧИН Валерий Стефанович

Родился 19.07.1941, г. Ленинград. Окончил Отделение истории искусства исторического факультета МГУ в 1966 г. и аспирантуру исторического факультета МГУ.

Кандидатская диссертация : Русский портрет эпохи романтизма (МГУ, 1970).

Докторская диссертация : Основные проблемы западноевропейского и русского искусства конца XVIII – начала XIX вв. (Отделение истории искусства исторического факультета МГУ, 1989).

Доктор искусствоведения, профессор . Работал заведующим кафедрой истории отечественного искусства. Ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания. Заведующий методическим отделом Московского музея современного искусства. Заместитель председателя Общества изучения русской усадьбы (Москва). Действительный член (академик) Российской Академии художеств.

Учитель : А. А. Фёдоров-Давыдов

Сфера научных интересов : русское и западноевропейское искусство XIX–XX вв. (преимущественно романтизм, символизм, авангард), художественная критика.

Сочинения: Автор 300 научных статей и 13 книг. Среди них:

В окрестностях Москвы. Очерки русской усадебной культуры (1979),

Moskau. Weltstadt der Kunst (1980),

Эпоха романтизм в России (1981),

Александр Варнек (1985),

Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков (Франция, Германия, Англия (1987),

По лабиринтам авангарда (1993),

Александр I и неоклассицизм в России (2001),

Образы двадцатого… (2003),

Кандинский в России (2005),

Французское искусство от Людовика до Наполеона (2007)

Петр Кончаловский (2008).

Библиография: Список изданных работ // Образ двадцатого… М., 2003.