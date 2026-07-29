ТУПОЛЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский авиаконструктор, генерал-полковник инженерно-технической службы, трижды Герой Социалистического Труда, академик Академии наук СССР.

Переоценить значение деятельности А.Н. Туполева для советской авиации просто невозможно. С его именем так или иначе связано большинство успехов отечественного самолетостроения в предвоенный период. Он стал 4-кратным лауреатом Сталинской премии, лауреатом Ленинской и Государственной премий.

Родился А.Н. Туполев на хуторе Пустомазово Тверской губернии в семье нотариуса.

В 1908 году поступил на механический факультет Московского высшего технического училища, где учился у Н.Е. Жуковского. Еще до окончания училища Туполева пригласили на работу на самолетостроительный завод «Дукс». Туполев работал в нем под руководством Жуковского.

Деятельность Туполева была очень разнообразной: он участвовал в комиссии по тяжелой авиации (КОМТА), одновременно занимаясь разработкой аэросаней, глиссеров, торпедных катеров. Нужно отметить, что и в области судостроения он достиг существенных успехов. Торпедные катера Г-5 и Г-6 конструкции Туполева приняли активное участие в Великой Отечественной войне.

В начале 1920-х годов А.Н. Туполев возглавил новое опытное конструкторское бюро (ОКБ), где за короткое время были построены самолеты АНТ-1 и первый советский цельнометаллический АНТ-2. С 1925 года Туполев стал начальником самого крупного отдела в ЦАГИ - авиации, гидроавиации и опытного самолетостроения (АГОС). Здесь различными конструкторскими бригадами под общим руководством Туполева были созданы самолеты, к середине 1930-х годов выведшие СССР в лидеры в области самолетостроения. Среди них уникальные для своего времени тяжелые бомбардировщики ТБ-1 (АНТ-4) и ТБ-3 (АНТ-6), рекордные АНТ-25, гигантский 8-моторный АНТ-20 «Максим Горький» и др.

На самолетах Туполева был установлен целый ряд мировых рекордов на дальность, грузоподъемность и высоту полета, среди которых беспримерные перелеты из Москвы через Дальний Восток в США на самолете АНТ-4 «Страна Советов» и из Москвы в США через Северный полюс на АНТ-25. На самолете «Родина» (АНТ-37) женский экипаж в составе В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и М.М. Расковой установил мировой рекорд дальности полета, преодолев без посадки 5908 км. Самолеты АНТ-4 и АНТ-6 широко применялись советской полярной авиацией, участвовали в спасении челюскинцев. Большое место в работах А.Н. Туполева занимала боевая авиация. Помимо уже упомянутых ТБ-1 и ТБ-3, в 1935 году в ОКБ Туполева был спроектирован скоростной бомбардировщик СБ (АНТ-40). Летные данные этой машины были поистине уникальны. По скорости она превосходила любой современный ей истребитель. СБ составили основу советской бомбардировочной авиации к началу Великой Отечественной войны, правда, к лету 1941 года этот бомбардировщик уже во многом утратил свои преимущества. Небольшой серией строился пикирующий бомбардировщик Ар-2, созданный на базе СБ. В 1935-1936 годах Туполев создает новый тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (АНТ-42), ведущим инженером по которому был назначен В. М. Петляков. Новая отечественная «летающая крепость» по своим характеристикам значительно превосходила ТБ-3 и фактически ни в чем не уступала новейшему американскому тяжелому бомбардировщику Б-17 «Флайинг фортресс». К середине 1930-х Туполев сам уже фактически не занимался непосредственным проектированием самолетов. Под его руководством работал целый ряд блестящих конструкторов, таких, как В.М. Петляков, П.О. Сухой, А.А. Архангельский, В.М. Мясищев, А.П. Голубков. Андрей Николаевич направлял их деятельность, осуществлял общее руководство, генерировал новые идеи.

В 1937 году А.Н. Туполев был арестован по ложному обвинению, и многие его подчиненные оказались за решеткой вместе с ним. В созданном НКВД «спецтехотделе» конструкторы продолжали работать на положении заключенных. Туполев возглавил одну из бригад, занимавшейся созданием фронтового бомбардировщика под индексом «103». Огромный конструкторский опыт Андрея Николаевича предопределил исход работы: в январе 1941 года самолет начал летные испытания и продемонстрировал великолепные летные данные. Тем не менее запустить в серийное производство Ту-2, как назвали новый самолет, удалось лишь в 1942 году. Ту-2 стал одним из лучших бомбардировщиков Второй мировой войны и состоял на вооружении советских ВВС до середины 1950-х годов. Кроме того, Ту-2 поставлялся военно-воздушным силам Польши, Китая, КНДР и даже Индонезии.

После войны КБ А.Н. Туполева продолжило работать над созданием боевых самолетов. Стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в разное время составляли и составляют основу отечественной дальней авиации. Не менее известны и созданные Туполевым пассажирские самолеты Ту-104, Ту-114, Ту-134, Ту-154, сверхзвуковой Ту-144.

Несмотря на арест и заключение, А Н. Туполев прожил долгую, творческую жизнь, сумев привить любовь к авиации и своим детям. После кончины Туполева конструкторское бюро, носящее его имя, возглавил сын выдающегося авиаконструктора - Алексей Андреевич Туполев, достойно продолживший дело отца.