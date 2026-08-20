ТУПАК АМАРУ II

Тýпак Амáру II ( исп. Túpac Ama­ru II; настоящее имя Кондорканки Хосе Габриэль, исп. Condorcanqui) (19.03.1738, Тинта — 18.05.1781, Куско) — вождь восстания индейцев против испанских колонизаторов на территории Перу.

Сын индейского касика (вождя), в возрасте 16 лет получил образование в школе иезуитов. Т. А. II женился в 22 года, стал главой нескольких общин кечуа. Принял имя Тупак Амару II в честь своего предка Тупака Амару , последнего правителя Империи инков, и обращался к властям с требованием признания своего королевского происхождения, но безрезультатно.

Т. А. II выступал защитником индейцев, боролся против колониальной системы их эксплуатации. Особенно тяжелой была участь работников, добывавших серебро в районе Потоси. После того как его многочисленные просьбы об облегчении условий жизни коренного народа были проигнорированы, Т. А. II решил организовать восстание, которое началось в Тинте с убийства местного коррехидора и губернатора Тукумана А. де Арриаги 4 ноября 1780. Используя в качестве главного аргумента злоупотребления властей и апеллируя не только к индейцам, но и метисам, чернокожим, мамбо и даже белым беднякам, Т. А. II быстро собрал армию из 6 тыс. человек, которая в своем движении к Куско занимала одну провинцию за другой, грабила дома ненавистных испанцев, убивала колониальных чиновников. В апреле 1781 армия Т. А. II была окружена между селениями Тинта и Сангарара, и его предательски выдали врагам двое из ближайших офицеров. 18 мая 1781 бунтовщиков казнили на центральной площади Куско.

Несмотря на казнь Т. А. II и массовые репрессии, очаги восстания еще долго бушевали в Верхнем Перу.

Лит. : Созина С. А. Тупак Амару — великий индейский повстанец. 1738–1781. М., 1979; История Перу с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2000; Serulnikov S. Revolution in the Andes: The Age of Túpac Amaru. Darem, 2013; Walker Ch. The Tupac Amaru Rebellion. Harvard, 2014. Н. С. Иванов.