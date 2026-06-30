ТУНОШЕНСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная карьера

Учился в Воронежском кадетском корпусе и Николаевском инженерном училище. После окончания обучения в чине подпоручика был причислен к Владивостокской крепостной воздухоплавательной роте, где занимал ряд должностей. В 1910 г. окончил офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка, располагавшегося под Санкт-Петербургом близ Волковой деревни, получил чин поручика и начал службу в Сибирском воздухоплавательном батальоне, затем переведен в 3-ю воздухоплавательную роту Брест-Литовского воздухоплавательного батальона. Во время Первой мировой войны служил в 11-ом корпусном авиационном отряде, и в 1915 г. стал его начальником. В это время отряд использовал аэропорт Львова. 23 октября 1915 г. будучи уже капитаном получил орден Святого Владимира IV-й степени за удачные разведывательные полеты (в это время Туношенский состоял в 24-ой полевой воздухоплавательной роте). 14 апреля 1916 г. переведен на должность начальника 3-го авиационного дивизиона. 24 января 1917 г. за проявленную храбрость во время разведывательного полета был награждён Георгиевским оружием. 10 августа 1917 г. получил чин капитана, а 11 августа – подполковника. 23 сентября 1917 г. возглавил Школу авиации Всероссийского аэроклуба, находившуюся в Петрограде, но это страница в биографии Туношенского была незначительной, т.к. после Октябрьской революции школа прекратило свое существование. Иван Николаевич не принял власти большевиков, и после начала Гражданской войны примкнул к армии Дона и начала службу в авиаотряде. 15 января 1919 г. получил чин полковника и стал заведовать учебной частью Севастопольской авиационной школы, которая стала настоящей кузницей кадров для авиации белых. С 1920 г. помощник начальника авиации ВСЮР по строевой части. В июне недолгое время временно исполнял обязанности начальника Управления авиации ВСЮР. 12 сентября 1920 г. снят со своего поста и переведен в резерв чинов. После окончательного поражения войск П.Н. Врангеля в Крыму, был эвакуирован из Крыма на судне «Сцегед». Прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев и проживал в городе Суботица. В новой стране русские летчики и авиационные инженеры оказались востребованы и внесли значительный вклад в развитие югославской военной и гражданской авиации. Во время Второй мировой войны служил в Русском охранном корпусе. Ему посчастливилось избежать плена, и после войны Туношенский перебрался в США. Состоял в Обществе бывших русских лётчиков в Америке. Похоронен вместе с сестрой Сирой Николаевной в одной могиле на сербском участке кладбища в Сан-Франциско.