ТУНКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Российский историк и архивист. Доктор исторических наук (2003), директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (2001).

Родилась 10 октября 1960 года в Тбилиси. С 1978 года – сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (до 1991 года – Ленинградское отделение Архива АН СССР). В 1983 году окончила исторический факультет ЛГУ по кафедре археологии. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление классической археологии в России. XVIII – середина XIX вв.». С 2001 года возглавляет Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. В 2003 году защитила докторскую диссертацию на тему «Русская наука о классических древностях Юга России (XVIII – середина XIX вв.)». Председатель Ученого совета Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, председатель Центральной экспертной комиссии СПбНЦ РАН по приему документов на государственное хранение, член Ученого совета Архива РАН в Москве.

Автор более 260 научных публикаций. В область научных интересов входят история науки, история Российской академии наук, история археологии, история исторической науки, источниковедение, архивоведение.

Сочинения:

Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX вв.) / РАН, Санкт-Петербургский филиал Архива. СПб.: Наука, 2002.

«Открытие» прошлого // Всемирная история / Ин-т всеобщей истории РАН; Гл. ред. акад. А. О. Чубарьян. М.: Наука, 2013. Т. 4: Мир в XVIII веке / Отв. ред. тома д.и.н. С. Я. Карп. C. 233—255.

История отечественной археологии на современном этапе: Антропологический поворот // Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2009 / Санкт-Петербургский научный центр РАН. СПб.: Наука, 2010. С. 62-72

История отечественной археологической науки на современном этапе: Антропологический поворот // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород -Старая Русса / РАН; ИИМК; отв. ред. чл.-корр. РАН Н.А. Макаров, чл.-корр. РАН Е.Н.Носов. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. 2. С. 354-356.

Одесский период биографии И.М. Тронского (1897-1923) // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 12: Из истории античности и нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова / Под ред. проф. А.Х. Даудова. СПб.: изд-во СПбГУ, 2013. С. 555-571

Открытие Феодосии: Страницы археологического изучения юго-восточного Крыма и начальные этапы истории Феодосийского музея древностей, 1771-1871 // Российская академия наук; Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Киев: Болеро, 2011. 240 c.

Русское и немецкое антиковедение рубежа XIX-XX вв. глазами Б.В. Варнеке // Вестник древней истории. 2013. № 3. С. 182-190

Скифский мир М.И. Ростовцева и Э.Х. Миннза // Парфянский выстрел / РАН; Ин-т всеобщей истории РАН; Центр сравнительного изучения древних цивилизаций; Ин-т востоковедения РАН; Ин-т археологии РАН; Гос. Эрмитаж; Под общей редакцией академика РАН Г.М. Бонгард-Левина и Ю.Н.Литвиненко. М.: РОССПЭН, 2003. С. 477-544