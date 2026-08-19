ТУМАНИН Виктор Евгеньевич

Родился 14.08.1977, г. Казань. Окончил Казанский государственный университет в 1999 г.

Кандидатская диссертация : Ежи Топольски как историк (Казань, 2003).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и регионоведения, заместитель директора Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).

В 2009-2011 гг. - председатель Совета молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. С 2011 г. - председатель Исполнительного комитета Движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. С 2013 г. - председатель Ассоциации молодых ученых КФУ

Область интересов : История и историография стран Центр. и Вост. Европы в новое и новейшее время.

Сочинения: Ежи Топольски как историк польской исторической науки // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 1. Казань, 1999;

Некоторые методологические вопросы исторической науки в трудах Ежи Топольского // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 2. Казань, 2001.

"Historia - moje zycie": Научное наследие Ежи Топольского. Казань: Изд-во Института истории АН РТ, 2008.240 с.