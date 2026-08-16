ТУЛЫ ОБОРОНА

Героическая оборона г. Тулы в ходе Великой Отечественной войны, сыгравшая важную роль в срыве гитлеровского плана окружения и взятия Москвы.

2 октября 1941 г. в рамках генерального наступления на Москву немецкая 2-я танковая группа (с 5 октября 2-я танковая армия) генерал-полковника Г. Гудериана нанесла сильный удар по левому крылу Брянского фронта (генерал-лейтенант А. И. Еременко) и с ходу прорвала оборону советских войск. За 4 дня немецкие танки продвинулись на 200 км, но вскоре были вынуждены остановиться, т. к. окруженные в районе Брянска советские армии упорно пытались вырваться из кольца. На борьбу с ними Гудериану пришлось задействовать 15 из 17 своих дивизий. Кроме того, путь 2-й танковой армии в районе Мценска преградили бойцы 1-го гвардейского стрелкового корпуса, а на ее правом фланге танкисты 4-й танковой бригады полковника М. Е. Катукова с успехом опробовали новую тактику танковых засад. В итоге наступление дивизий Гудериана, острие которого было направлено на Тулу, временно застопорилось. Советское командование прекрасно понимало стратегическое значение Тулы, прикрывавшей южные подступы к столице страны. Для прикрытия тульского направления 10 октября на базе 1-го гвардейского стрелкового корпуса началось формирование 26-й армии, но уже 23 октября все ее дивизии были переданы пробившейся из окружения 50-й армии, понесшей значительные потери. Командовать 50-й армией был назначен генерал-майор А. Н. Ермаков. Непосредственно Тулу защищали 260-я стрелковая дивизия, 108-я танковая дивизия, не имевшая ни одного танка, 156-й полк войск НКВД, бронепоезд, зенитный и артиллерийские полки. Активное участие в обороне родного города приняли туляки. Из добровольцев были сформированы Тульский рабочий полк и 79 истребительных батальонов, кроме того на фронте действовал батальон тульских милиционеров. 24 октября 2-я танковая армия немцев вновь перешла в наступление. Гудериан не стал атаковать 50-ю армию в лоб, а просто обошел ее никем не прикрытые фланги и устремился к Туле. Вечером 29 октября немецкие танки достигли окраин города, но были остановлены его защитниками. С утра 30 октября Гудериан начал штурм города, но не добился почти никаких успехов. Немцам удалось потеснить лишь плохо вооруженный рабочий полк, но на помощь тулякам пришли зенитчики. Поставив свои орудия на прямую наводку, они в ожесточенном бою подбили 26 фашистских танков. 1 ноября командование 2-й танковой группы решило обойти Тулу с северо-запада силами трех дивизий, однако 7 ноября войска 50-й армии при поддержке 3-й армии генерал-майора Я. Г. Крейзера сильным контрударом вынудили немцев перейти к обороне. 18 ноября танки Гудериана вновь перешли в наступление и прорвались на стыке Юго-Западного и Западного фронтов. Обходя Тулу с востока, противник к 25 ноября достиг рубежа в 6 км от Каширы. Тула оказалась в глубоком «мешке», охваченная с юга, запада и востока. Чтобы предотвратить окружение города, 2730 октября Западный фронт нанес по 2-й танковой армии сильный контрудар частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 112-й танковой дивизии, вынудив противника вновь приостановить наступление. Гудериан оказался в сложном положении. Поставленная перед ним задача требовала дальнейшего продвижения с целью охвата Москвы с юго-востока, но продолжать наступление, оставив у себя в тылу непокоренный город русских оружейников, он не мог. 2 декабря 2-я танковая группа предприняла последнюю отчаянную попытку окружить и взять город, нанеся с востока и запада встречный удар с целью замкнуть кольцо окружения севернее Тулы. Вгрызаясь в советскую оборону, 3 декабря немецкие танки перерезали железную дорогу, а на следующий день и шоссе Тула — Москва. Между ударными группировками оставалось каких-то 5-6 км, но советские солдаты стояли насмерть. 5 декабря понесшая большие потери 2-я танковая армия вынуждена была перейти к обороне, а на следующий день Красная Армия перешла в общее контрнаступление под Москвой. В результате контрнаступления 6-16 декабря советские 10-я, 50-я, часть сил 49-й армии и 1-й гвардейский кавалерийский корпус отбросили дивизии немецких 2-й танковой и 4-й армий на 130 км от города. Героическая оборона Тулы сыграла огромную роль в срыве гитлеровского плана окружения и взятия Москвы. В ожесточенных боях за город более чем на месяц «увязло» одно из сильнейших соединений германской армии — 2-я танковая группа. Мужество и героизм защитников Тулы не позволили противнику ворваться в Москву с юга. В боях на тульском направлении большую помощь регулярной армии оказали партизаны. Только на территории Тульской области действовал 31 партизанский отряд и 73 диверсионные группы. В знак признания заслуг жителей и защитников города Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 декабря 1976 г. Туле было присвоено почетное звание «город-герой».

Исторические источники:

Битва за Тулу. Сборник документов и материалов. Изд. 4-е. Тула, 1969.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015