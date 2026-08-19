ТУЛУЗСКОЕ ГРАФСТВО

Тулýзское грáфство ( оксит. comtat de Tolosa, фр. comté de Toulouse) — крупная сеньория, существовавшая на юге современной Франции. Вместе с владениями, находившимися в вассальной зависимости от тулузских графов: виконтствами Альби, Безье, Каркассона, Нарбона, Нима и другими, в период расцвета охватывало большую часть приморской области Септимания и Лангедока . Выделилась из состава созданного для Людовика Благочестивого в 781 Аквитанского королевства, центром которого являлась Тулуза, в ходе ослабления и распада империи Каролингов в IX в.

По Верденскому договору 843 эти земли должны были достаться Карлу II Лысому , но аквитанцы поддержали его племянника Пипина II. Карл Лысый смог овладеть Тулузой лишь с помощью перешедшего на его сторону главы города, Фределона, который в награду был назначен графом Тулузы (849/850–852). Брат Фределона Раймунд I (852–865) кроме Т. г. владел уже графствами Руэрг и Керси, около 878 была присоединена область Альбижуа. В начале Х в. вассальную зависимость от тулузских графов, фактически вышедших из-под конт­роля королевской власти, признавало большинство крупных сеньоров Лангедока. Раймунд III (923–950) успешно боролся с венграми, которые в 924–928 нападали на окрестности Нарбонны и Тулузы, и увеличил свои владения, присоединив к ним графство Овернь и герцогство Аквитания.

Начиная с Гильома III (950–1037) тулузские графы признали своими сюзеренами королей из династии Капетингов , с дочерьми которых заключались брачные союзы, особенно часто в XII–XIII вв. В конце XI в. графы Тулузы присоединили маркизат Прованс — земли вдоль левого берега р. Рона, к северу от р. Дюранс. Они превратились в крупнейших феодалов Южн. Франции, чьи владения простирались от Луары до Пиренеев и от Гаронны до Средиземного моря, и входили в число пэров Франции. Граф Раймунд IV (1088–1105) стал одним из лидеров первого крестового похода . Его сыновья Бертран (1105–1112) и Альфонс Иордан (1112–1148), как и отец, умерли в Палестине, где они владели графством Триполи.

Правление Раймунда V (1148–1194) стало временем расцвета и процветания Т. г., его блестящий двор привлекал многочисленных поэтов и интеллектуалов. Но поддержка, оказанная графами Тулузы широко распространившейся в их землях ереси альбигойцев, привела к отлучению от церкви Раймунда VI (1194–1222) папой Иннокентием III . В 1209 против альбигойцев был объявлен крестовый поход (см. Альбигойские вой­ны ), в котором силы северофранцузских рыцарей, во многом привлеченных богатствами Т. г., возглавил Симон де Монфор , захвативший Безье и Каркассон и получивший от папы права на Т. г. После гибели Симона де Монфора в 1218 при осаде Тулузы граф Раймунд VII (1222–1249), отлученный от церкви, как и его отец, восстановил свой контроль над значительной частью Т. г. В 1226 в поход против него выступил Людовик VIII , которому сын Симона де Монфора, Амори, уступил свои права на Т. г. В 1229 Раймунд VII был вынужден отказаться в пользу короля Франции от части своих владений и публично отречься от ереси в соборе Парижской Богоматери. Дочь и наследница Раймунда VII Жанна была выдана замуж за младшего сына короля Альфонса, графа Пуатье. Для борьбы с еретиками в Т. г. учреждалась Инквизиция. После смерти Жанны (1271) оставшаяся часть земель Т. г. вошла в состав королевского домена.

Ист. : Droits & possessions du comte de Toulouse dans l’Albigeois au milieu du XIIIe siècle. Documents publiés & annotés par E. Cabié. Paris, 1900; Saisimentum comitatus Tholosani: procés-verbaux de prise de possession du comté de Toulouse en 1271 / Pub. par Y. Dossat. Paris, 1966.

Лит. : Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: проблема становления феодализма. М., 2000; Macé L. Comtes de Toulouse et leur entourage: XIIe – XIIIe siècles: rivalités, alliances et jeux de pouvoir. Bonchamp-lès-Laval, 2003; Chenard G. L’administration d’Alphonse de Poitiers (1241–1271). Paris, 2017. А. А. Майзлиш .