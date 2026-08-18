ТУЛУНИДЫ

Тулуниды — династия, правившая Египтом и Вост. Средиземноморьем в середине IX — начале X в. Родоначальник — тюркский раб Тулун, присланный из Бухары одним из Саманидов в подарок Мамуну и возвысившийся на службе в страже Аббасидов в Самарре. В 855 эту должность наследовал его сын Ахмад, который в 868 прибыл в Фустат как заместитель эмира и после 871 перестал отсылать в Багдад причитающуюся долю налоговых сумм, а вскоре сделал наместничество самостоятельным и в 878 вынудил халифа аль-Мутамида передать ему Сирию. Он основал к северу от Фустата резиденцию Аль-Катаи ( араб. «Наделы»).

Наследником Ибн Тулун в 884 назначил своего сына Хумаравайхи, который в 892 добился утверждения от сына аль-Мутамида, аль-Мутадида, в обмен на уплату ежегодной дани, одержал ряд побед над Византией и раздвинул пределы своих владений до Месопотамии . В 880-е ослабление фискального пресса, эффективная гражданская администрация и военная система (лично подотчетные эмиру регулярные невольничьи и наемные соединения из тюрков, греков и африканцев и сильный флот) и учет интересов местных элит способствовали подъему египетской экономики. Однако в 896 Хумаравайхи ибн Ахмад и его сын и преемник, Абу-ль-Асакир Джайш, погибли от рук своих невольников и воинов, а борьба их сына и брата Харуна с военной знатью привела к поражению от карматов в 903. В 905 экспедиция, присланная Аббасидов халифатом , разгромила и увела в плен брата Хумаравайхи, Шайбана, вместе с родственниками.

Т. заложили основы административных институтов и в целом политической культуры мусульманского Египта: их наследие так или иначе прослеживается в практиках и идеологии последующих династий ( Ихшидидов, Фатимидов, Айюбидов ).

Лит .: Hassan Z. M. Les Tulunides, étude de l’Еgypte musulmane à la fin du IXe siècle, 868–905. Paris, 1933; Randa Jr. E. W. The Tulunid Dynasty in Egypt: Loyalty and State Formation During the Dissolution of the Abbasid Caliphate (Ph D.). Salt Lake City, 1990; Swelim T. Ibn Tulun: His Lost City and Great Mosque. Cairo, 2015. Т. К. Кораев.