ТУЛЬСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Учреждение было создано в 1998 году как Историко-архитектурный и ландшафтный музей «Тульский некрополь» с целью изучения, сохранения и популяризации исторических некрополей города Тулы.

У истоков его создания стоял Отец Ростислав (Лозинский) - краевед, доктор богословия, создатель одноимённого общественного движения. В 2012 году музей получил в оперативное управление дополнительные площади в старинных особняках, расположенных в центре города.

Началась активная выставочная, образовательная деятельность, расширилась тематика музейных исследований. 30 октября 2013 года было принято решение о переименовании учреждения в Тульский историко-архитектурный музей. В настоящее время музей имеет постоянную экспозицию «Старая тульская аптека» (проспект Ленина, 27), которая находится в воссозданном интерьере аптеки, выполненном в стилистике начала XX века, и представлена большим количеством экспонатов: аптечное оборудование разных эпох, посуда для хранения медикаментов, старинные книги и рецепты.

На выставочных площадях, расположенных по адресам: проспект Ленина, 25 и 31, проходят временные выставки - это проекты на основе музейных исследований с привлечением предметов из собственных фондов и коллекций других музеев, презентации различных местных сообществ (тульских фотографов, дизайнеров, архитекторов , художников), выставки современного искусства.

В музее осуществляются параллельные программы: лекции, кинопросмотры, мастер-классы, концерты, круглые столы, конференции и анти-конференции, перформансы, воркшопы. Сотрудниками музея разработаны экскурсионные маршруты по городу: «Тульский посад», «Тульские купцы и промышленники - благотворители», «Традиции тульского чаепития» и прочие, а также экскурсии по историческим некрополям (Всехсвятское, Спасское, Солунское кладбища).

В летний период среди жителей и гостей города большой популярностью пользуются вечерние экскурсии на Всехсвятский некрополь (начало сезона приурочено к Международному дню музеев -18 мая).

Иллюстрации:

Тульский историко-архитектурный музей.