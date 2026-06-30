ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич

Советский военачальник.

Из дворян. Окончил Александровское военное училище (1914). Участник Первой мировой войны , подпоручик. Участвовал в Люблинской, Ивангородской, Ломжинской операциях. Был ранен, представлен к 5 наградам. Взят в плен в 1915 г. В сентябре 1917 г. бежал и в октябре вернулся в Россию. В марте 1918 г. вступил в РККА, затем в РКП(б). Работал в военном отделе ВЦИК. В мае 1918 г. был назначен комиссаром обороны Московского района. В июне 1918 г. возглавил 1 армию Восточного фронта. Участвовал в ликвидации выступления М. Муравьева. 14-17 августа неудачно штурмовал Симбирск, был отброшен войсками О. Каппеля. В сентябре взял Симбирск. Успешно наступал в Поволжье, нанеся поражение армии Комуча и Уфимской директории. В декабре 1918 г. назначен помощником командующего Южным фронтом, с 24 января 1919 г. - командующий 8 армией. Участвовал в действиях против Донской армии П. Краснова . 5 апреля 1919 г. назначен командующим 5 армией Восточного фронта. Участвовал в Бугурусланской операции успешном наступлении против войск Колчака в апреле-июне 1919 г. Затем 5 армия успешно действовала против белых на Урале и в июле-августе 1919 г. взяла Златоуст и Челябинск, разрезав колчаковский фронт на две изолированные части, одна из которых дальше отступала в Сибирь, а другая – в Туркестан. В августе 1919 г. Тухачевский потерпел неудачу при попытке взять Петропавловск. Выяснилось, что молодой командующий увлекается наступлением сходу, не всегда обеспеченным со стороны тылов и соседей. Но в 1919 г. это свойство стиля Тухачевского не имело тяжелых последствий для красных – в октябре 1919 г. при содействии 3 армии Петропавловск был взят. После этого наступление в Сибири успешно продолжилось. Тухачевский был награжден своим первым орденом Красного знамени. Свои взгляды на опыт операций 1919 г. Тухачевский изложил в работе «Стратегия национальная и классовая». В феврале-апреле 1920 г. командовал Кавказским фронтом, завершая разгром Деникина в Северо-Кавказской операции 1920 г.

29 апреля 1920 г. возглавил Западный фронт в советско-польской войне. В июле, отразив польское наступление в районе Минска, Западный фронт перешел в наступление. Были взяты Вильно и Брест-Литовск. В середине августа войска Тухачевского подошли в Варшаве. При этом и Тухачевский, и советское политическое руководство не скрывали стратегических намерений после разгрома Польши осуществить вторжение в Германию на помощь революционному пролетариату Европы. Но тылы Западного фронта были растянуты, а взаимодействие с соседями нарушено. В августе 1920 г. польская армия под командованием Пилсудского нанесла поражение Западному фронту в Варшавской битве. Тухачевский обвинял в этой неудаче своих соседей – командование Юго-Западного фронта, которые своевременно не оказали поддержку растянутому флангу западного фронта. Эти события породили длительный конфликт в советском военном руководстве, сохранявшийся и в 30-е гг. В ноябре 1920 г. войска Тухачевского отразили рейд С. Булак-Балаховича. В марте 1921 г. Тухачевский в качестве командующего 7 армии руководил подавлением Кронштадтского восстания. В мае 1921 г. возглавил войска Тамбовского округа, руководил подавлением Антоновского восстания. Во второй половине 1921 г. был начальником военной академии РККА. В 1922-1924 гг. командовал Западным фронтом. В 1925-1928 гг. начальник Штаба РККА. В 1928-1931 гг. командовал Ленинградским военным округом. В 1930 г. был впервые привлечен к делу о военном заговоре (см. операция «Весна»), но оправдан. С 1931 г. — замнаркома по военным и морским делам и начальник вооружений. Предлагал значительное увеличение затрат на оборону для технической модернизации армии. Награжден орденом Ленина (1933). С 1934 г. – кандидат в члены ЦК ВКП(б), заместитель наркома обороны. Маршал Советского Союза (1935). С 1936 г. — 1-й замнаркома обороны. Поддерживал развитие новой военной техники. Соперничал с К. Ворошиловым. 11 мая 1937 г. снят с поста и переведен на пост командующего Поволжским военным округом. 22 мая арестован по «делу военных». Обвинен в том, что возглавлял «военно-фашистский заговор» и сотрудничал с Германией, якобы готовя поражение СССР в войне. Тухачевский согласился сотрудничать со следствием, дал обширные показания и полностью признал вину, в том числе и на процессе 11 июня. В ночь на 12 июня вместе с другими обвиняемыми расстрелян.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1964;

Поход за Вислу. М., 1992.

Автор статьи: Шубин А.В.