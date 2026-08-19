ТУХАЧЕВСКИЙ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Тухачéвский, Михаил Николаевич (04[16].02.1893, имение Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губ. — 12.06.1937, Москва) — российский и советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Из семьи дворянина и крестьянки. Окончил Александровское военное училище (1914). В Первую мировую вой­ну 1914–1918 — подпоручик, командир роты Семеновского лейб-гвардии полка. С 1918 — в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) . Во время Гражданской вой­ны в России 1917 – 1922 с июня 1918 — командующий ­1-й армией Восточного фронта, участвовавшей в боях против соединений Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. С декабря — помощник командующего Южным фронтом. С января 1919 — командующий 8-й армией Южного фронта, сражавшейся против Донской армии П. Н. Краснова . С апреля — командующий 5-й армией Восточного фронта, нанесшей поражение вой­скам А. В. Колчака на Урале и в Сибири. С февраля 1920 — командующий Кавказским фронтом, завершившим разгром вой­ск А. И. ­Деникина . С апреля — командующий Западным фронтом, вой­ска которого в Советско-польской вой­не 1919 – 1920 сначала нанесли поражение полякам и вышли на подступы к Варшаве, а потом потерпели поражение и были отброшены к Минску. Командовал 7-й армией при подавлении Кронштадтского восстания 1921 и вой­сками Тамбовской губернии при ликвидации Антоновского восстания 1920–1921 . В последующем занимал ряд ответственных должностей в РККА. На посту начальника Штаба РККА участвовал в проведении военной реформы 1924–1925 . С 1931 — заместитель наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета СССР, начальник вооружений РККА. С 1934 — заместитель наркома обороны, с 1936 — 1-й заместитель наркома обороны и начальник Управления боевой подготовки. Возглавлял процесс модернизации РККА. Многие виды оружия, которыми располагала армия к началу Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 , были запроектированы и испытаны при Т. Автор свыше 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, обучения и воспитания вой­ск. С группой соратников необоснованно обвинен в «военно-фашистском заговоре», признан виновным и приговорен к смертной казни («Дело Тухачевского»). Реабилитирован посмертно в 1957 за отсутствием состава преступления. Награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, Св. Станислава 3-й степени, Почетным революционным оружием, орденами Красного Знамени и Ленина.

Соч. : Избранные произведения. М., 2020.

Лит. : Ювченко М. С. Военно-политические взгляды М. Н. Тухачевского и современность. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2009; Кантор Ю. З. Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи. М., 2021. С. Е. Лазарев.