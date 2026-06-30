ТУГУЛЫМСКИЙ МУЗЕЙ

Тугулымский историко-краеведческий музей рассказывает не только об истории и культуре Тугулымског края, но и об его природных особенностях, обитающих в этом крае животных и птицах.

Здесь представлены чучела более, чем 180 видов птиц, а также чучела некоторых крупных животных. Датой открытия музея является 9 мая 1975 года. Его основателем считается историк Мичуров Роман Иванович. Оборудованы в музее и экспозиционные залы, рассказывающие о жизни и неоценимом подвиге участников ВОВ , которые мужественно защищали Тугулым в годы немецкой экспансии.

Об этом расскажут фотографии, военные письма и награды. Очень часто в музее проходятся встречи с ветеранами ВОВ, а также Чеченской и Афганской войн.

В настоящее время в Тугулымском историко-краеведческом музее представлены интересные выставочные проекты: «Золотые россыпи талантов» - это выставка местных художников; «Служба днем и ночью» - выставка, посвященная работникам ГУВД, фотографии, лекции и интересные факты из жизни правоохранителей. Сегодня музей является достаточно популярным местом среди гостей Тугулыма и местных жителей.

Иллюстрации:

Тугулымский историко-краеведческий музей.