ТУДХАЛИЯС

Тудхáлияс — имя ряда царей Хеттского царства , названных в честь бога одной из гор Центральной Анатолии. Так как количество царей с именем Т. ранее неоднократно пересматривалось, в науке установилось обозначение первых из них номерами через черту.

1. Т. «0/I» — правитель княжества XVIII в. до н. э., отец Пу-Шаррумы, упоминающийся среди родоначальников хеттской царской династии. В староассирийских табличках Кюльтепе фигурирует главный кравчий Т. при дворе канишского великого князя Зузу (Цуцу), иногда отождествляемый с Т. «0/I».

2. Т. «I/II» — хеттский царь (ок. 1430 — ок. 1410 до н. э.). Пришел к власти как сын Кантуццилиса, убийцы Муваталлиса I, выступив как основатель новой царской линии, а в договоре Мурсилиса II c Халапом ( Алеппо ) упоминается как «вознесший себя на престол». Совершив успешные походы в западную Малую Азию , разместил гарнизон в Арцаве на границе с Мирой-Кувалией и вывез из Ассувы меч эгейского типа как особо ценный трофей. Поставил в зависимость Киццувадну после конфликта с ее сюзереном Митанни . В ходе борьбы с Митанни ненадолго подчинил Халап. Известен конфликт Т. «I/II» с его сестрой Циплантавией, прибегавшей к магическим обрядам против брата и его жены Никкальмати. Существует гипотеза, что Т., сын Кантуццилиса, и Т., муж Никкальмати, отец Арнувандаса I — разные цари, и первый правил до второго (возможно, его сына).

3. Т. «II/III» (личное имя Ташми-Шарри) — хеттский царь (ок. 1385 — 1375/1370 до н. э.). Был официальным престолонаследником своего отца Арнувандаса I (но последнего, по-видимому, сменил Хаттусилис II , а Т. «II/III» наследовал уже ему). В начале правления Т. племенами касков была сожжена Хаттуса , этот эпизод был частью нашествий, обрушившихся на Хатти при Т. «II/III» с разных сторон и в совокупности называемых в науке «концентрическим вторжением». Т. перенес столицу в Сапинуву (ныне Ортакёй), где обнаружен основной архив его правления. Противостояние с касками определяло при Т. ситуацию на севере, вскоре после 1379 до н. э. они сожгли важный центр Тапиггу (ныне Машат-Хююк) в хеттской области Верхняя Страна (восточнее Хаттусы), архив которого освещает эту борьбу. На юге при Т. в ходе «концентрического вторжения» хетты потеряли всю Киццувадну и были отброшены к долине р. Кызыл-Ырмак. Вместе с тем некоторые документы царской переписки из Сапинувы (принадлежащие скорее Т. II/III, чем Суппилулиумасу I ) отражают хеттскую власть над западом Сев. Сирии (Мукиш и Ний, а также подчинявшийся ранее Египту Угарит , которым правил тогда, видимо, Аммистамру I). При датировке этих свидетельств временем Т. неясно, относятся ли они к этапу до «концентрического вторжения» или после него. В начале правления преемника Т. Суппилулиумаса области юго-восточнее Кызыл-Ырмака были независимы от хеттов, а вся Сев. Сирия контролировалась Митанни. Т. I/II, Т. II/III или Арнувандас I заключил так называемый Курустамский договор с Египтом. Печать первой жены Т. Сатандухепы — древнейшая комбинация словесных, слоговых и ребусных написаний анатолийских иероглифов. Т. II/III назначил своего сына, «Т. Младшего», престолонаследником, но после смерти отца тот был свергнут и убит пасынком (видимо, усыновленным зятем) Т. II/III Суппилулиумасом I.

4. Т. IV (личное имя Ташми-Шаррума) — хеттский царь (ок. 1245 — ок. 1215 до н. э.). Младший сын Хаттусилиса III , престолонаследником которого первоначально был старший брат Т. Нериккаилис, но мать Т. Пудухеба обеспечила передачу власти Т. после смерти его отца и была его фактической соправительницей. Другой брат Т., Хесни, составил неудавшийся заговор, участники которого, включавшие сторонников Нериккаилиса, а также отстраненных от наследования верховной власти потомков Муваталлиса II , были преданы суду. В начале правления Т. заручился поддержкой двоюродного брата, удельного царя Тархунтассы Курунтаса (также сына Муваталлиса II), расширив его привилегии и заключив с ним об этом договор на бронзовой таблице. На западе Т. подавил восстание в стране р. Сеха (ныне Гедиз или Большой Мендерес), участники которого пытались опереться на помощь царя Аххиявы, восстановил на престоле Вилусы (Троада) своего вассала Валму и совершил несколько успешных походов в Юго-Зап. Анатолию, описанных в иероглифической надписи в Ялбурте (провинция Конья). На восточном направлении Т. потерпел сокрушительное поражение от ассирийского Салманасара I в битве близ Нихрии (ок. 1243 до н. э.) и обязал своего сирийского вассала Саусгамуву, царя Амурру , в договоре с ним к торговой блокаде Ассирии . Т. совершил поход на Аласию (Кипр) и обложил ее данью. После воцарения Тукульти-Нинурты I в Ассирии (1233 до н. э.) хетто-ассирийские отношения при некоторых пограничных стычках носили в целом мирный характер; в ходе вой­ны Тукульти-Нинурты I с вавилонским Каштилиашем IV Т. поддерживал дружбу с ассирийцами, хотя был женат на вавилонской царевне. Отношения с Египтом в правление Т. оставались стабильно мирными. Аххияву при Т. вычеркнули в дипломатической документации из числа царств, признанных хеттами «великими». Т. укреплял централизацию державы, унифицировал религиозные культы, а царская иконография приблизилась к изображению богов. Т. значительно перестроил скальное святилище близ Хаттусы в Язылыкая, рельефы которого изображают реформированный Т. хеттский пантеон и самого Т. в объятиях бога Шаррумы (сын бога грозы, тесно связанный с царской властью). Вероятно, уже после смерти Т., при его сыне Арнувандасе III, прошла вой­на за верховную власть с Курунтасом, удельным царем Тархунтассы.

Лит .: Stavi B . The Reign of Tudhaliya II and Šuppiluliuma I. Heidelberg, 2015; The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. 3. Oxford, 2022. В. Ю. Шелестин.