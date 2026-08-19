ТУЧКОВЫ

Тучкóвы — российский дворянский род, ведущий свое происхождение от новгородских бояр.

Т. Николай Алексеевич (16[27].04.1765, ? — 30.10[11.12].1812, Ярославль) — российский военачальник, генерал-лейтенант. Получил образование в Инженерном корпусе, выпущен в чине подпоручика в 1778. Участвовал в Русско-шведской вой­не 1788–1790 (см. Русско-шведские вой­ны XVII – XIX вв. ). После ее окончания служил в Муромском пехотном полку, командовал батальоном в польских кампаниях 1792 и 1794 (см. Польское восстание 1794). Награжден орденом Св. Георгия 4-го класса и чином полковника. В 1799 участвовал в Швейцарском походе в составе генерала А. М. Римского-Корсакова. В 1806–1807 принял участие в IV антифранцузской коалиции (см. Наполеоновские вой­ны ). Отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, награжден орденом Св. Георгия 3-го класса. В 1808–1809 воевал в Финляндии во время русско-шведской вой­ны. С января 1811 — подольский и волынский военный губернатор. Участник Отечественной вой­ны 1812 , командовал 3-м пехотным корпусом. Принял участие в сражениях при Островно, обороне Смоленска и при Валутиной Горе. В ходе Бородинского сражения его корпус вел бои за Утицкий курган на правом фланге русских позиций. Возглавил контратаку Павловского гренадерского полка и был ранен пулей в грудь. Эвакуирован в Ярославль, где и скончался. Погребен в Толгском монастыре под Ярославлем.

Т. Сергей Алексеевич (01[12].10.1767, Санкт-Петербург — 03[15].02.1839, Москва) — российский военачальник, генерал-лейтенант. Получил домашнее образование, был членом Вольного Российского общества и Общества друзей словесных наук, занимался переводами. В 1783 начал военную службу сержантом. Участвовал в Русско-шведской вой­не 1808–1809, награжден золотой шпагой «За храбрость». Воевал в польской кампании 1794, отличился при взятии г. Вильно. С 1796 находился в Персидском походе русской армии, затем воевал на Кавказе. С 1798 — генерал-майор. Во время Русско-персидской вой­ны 1804–1813 (см. Русско-иранские вой­ны XVIII – XIX вв. ) отличился при штурме Гянджи и блокаде Эривани. Во время Русско-турецкой вой­ны 1806–1812 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв. ) командовал дивизией. Летом 1812 назначен дежурным генералом Дунайской армией во время Отечественной вой­ны 1812. В ноябре 1812 назначен командиром корпуса и сражался под Борисовом и на р. Березине. Участвовал в Заграничном походе русской армии 1813 – 1814 . После окончания военных действий служил на административных должностях. С 1836 в отставке. Скончался в Москве.

Т. Павел Алексеевич (08[19].10.1775, Выборг — 24.01[05.02].1858, Санкт-Петербург) — российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант. Вступил в военную службу в 1785 сержантом, служил в артиллерии. В 1798 переведен в лейб-гвардейский Артиллерийский батальон. Во ходе Русско-шведской вой­ны 1808–1809 в чине генерал-майора командовал отдельным отрядом, отличился в сражениях на территории Финляндии. Во время Отечественной вой­ны 1812 командовал бригадой в составе 2-го пехотного корпуса. В сражении у Валутиной Горы прикрывал отступление русской армии; в критический момент сражения повел в атаку Екатеринославский гренадерский полк, в рукопашной схватке был ранен и попал в плен. Отправлен во Францию , освобожден весной 1814. По окончании Наполеоновских вой­н на гражданских должностях. С 1826 тайный советник, с 1828 — сенатор.

Т. Александр Алексеевич (07[18].03.1777, Киев — 26.08[07.09].1812, Бородино) — российский военачальник, генерал-майор, участник Отечественной вой­ны 1812. В 1788 записан штык-юнкером в Бомбардирский полк. Начал службу в 1794 в чине капитана. С 1799 — полковник, командир артиллерийского полка. Участвовал в Русско-прусско-французской вой­не 1806–1807 (см. Наполеоновские вой­ны ). Отличился в сражениях при Голымине и Гутштадте в составе авангарда генерала П. И. Багратиона. Награжден орденами Св. Георгия 4-го класса и Св. Владимира 4-го класса с бантом. Во время Русско-шведской вой­ны 1808–1809 в составе корпуса генерала М. Б. Барклая де Толли сражался в Финляндии. С 1808 — генерал-майор. В Отечественной вой­не 1812 сражался под Витебском, Смоленском и Валутиной Горой. В ходе Бородинского сражения возглавил контратаку Ревельского пехотного полка. Смертельно ранен картечью в грудь. Тело найти не удалось. На месте гибели его вдова поставила первый памятник на Бородинском поле — церковь Спаса Нерукотворного (1829), вокруг которой в 1839 возник Спасо-Бородинский монастырь.

Т. Алексей Алексеевич (26.12.1800[07.01.1801], Москва — 1878, ?) — участник движения декабристов , государственный деятель. По линии отца приходился племянником брать­ям-генералам Т. Обучался в Училище колонновожатых и Пажеском корпусе. Выпущен в службу летом 1817 в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части в чине прапорщика. В октябре 1820 вышел в отставку в чине поручика. С 1818 состоял членом Союза благоденствия, входил в состав московской управы Северного общества декабристов. После разгрома восстания 14 декабря 1825 (см. Декабристов восстание ) арестован в Москве и состоял под следствием. Освобожден в апреле 1826 и находился под полицейским надзором. В 1830-х неоднократно избирался предводителем уездного дворянского собрания Пензенской губернии. В 1840-х сблизился с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым . В 1850 вместе с Огаревым был арестован по обвинению в принадлежности к «коммунистической секте».

Лит .: Гаврилов И. В . Тучковы. М., 1998; Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. Южный фланг. М., 2009; Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. Центр. М., 2010. Н. А. Копылов.