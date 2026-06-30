ТУЧКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Российский искусствовед. Доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета МГУ .

Родился 13 сентября 1956 года в Москве в семье геологов. Мать – Елагина Екатерина Николаевна, первооткрыватель кимберлитовой трубки «Мир», отец – Иван Иванович Тучков, доктор геолого-минералогических наук.

В 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ по кафедре всеобщей истории искусств. В 1981 году окончил аспирантуру той же кафедры.

С 1981 по 2009 год – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры всеобщей истории искусства отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ. В 1988 под руководством члена-корреспондента АН СССР В.Н. Гращенкова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Монументально-декоративные росписи вилл итальянского Возрождения и античная традиция (Флоренция и Рим)». В 1992-1993 стажировался в Римском университете Ла Сапиенца.

С 2003 года исполнял обязанности, а в 2007 году был назначен на должность заведующего кафедрой всеобщей истории искусств. В 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему «Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика». С 2009 года - профессор кафедре всеобщей истории искусств, в 2012 году было присвоено ученое звание профессора. С 16 ноября 2015 года – исполняющий обязанности, с 21 марта 2016 года – декан исторического факультета МГУ.

Автор более 60 научных публикаций. Подготовил 8 кандидатов наук. В область научных интересов входят искусство античности и Нового времени , специалист по итальянским виллам эпохи Возрождения. Член московского отделения международного Общества Данте Алигьери, Ассоциации искусствоведов, Российского национального комитета Международного совета музеев, Московского союза художников. Член редколлегии и ответственный редактор "Итальянского сборника", член редколлегии сборника "Лазаревские чтения".

Сочинения

Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика. М., 2007.

Классическая традиция и искусство Возрождения (росписи вилл Флоренции и Рима). — Изд-во Московского Университета Москва, 1992.

История искусства в Московском университете: 1857-2007. М., 2009. (В соавторстве.)

Genius Loci и Вилла Ланте на Яникульском холме в Риме. "Память места" в ее ренессансном истолковании // Итальянский сборник. М., 2005. Вып.4. С. 40-113.

«Genius Loci». Вилла д'Эсте в Тиволи // Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения. М., 1997. С. 177-190.

Templum Mundi. Л.Б.Альберти об идеале загородной жизни и вилле // Леон Баттиста Альберти и культура Возрождения. Отв. редактор Л.М.Брагина. М., 2008. C. 111-172.

Вилла Абамелек в Риме // Пинакотека. М., 2003. №16-17. С. 196-198.

Вилла Джулиа на Виа Фламиниа в Риме // Человек в культуре Возрождения. М., 2001. С. 137-152.

Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика. М., 2007.

Гимн во славу ренессансной виллы: декорация лоджии Палаццины Гамбара в Баньяйя // Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура. Посвящается 100-летию со дня рождения Виктора Никитича Лазарева (1897-1976). СПб., 2002. С. 419-433.

Джорджо Вазари и архитектура Чинквеченто: конец эпохи Возрождения // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Сборник научный статей. Т. 6. СПб., 2016. С. 395–406.

Живописная декорация вилл Рима XVI столетия. Принципы и художественные особенности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2008. № 1. С. 212–217.

Живописная декорация вилл Рима XVI столетия. Принципы и художественные особенности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2008. [Т.]1. С. 212-217.

«Записки» Екатерины Романовны Дашковой о пребывании в Италии // Итальянский сборник. М., 1999. Вып.1. С.120-165.

От приюта охотников к загородной резиденции. Регулярный парк виллы Ланте в Баньяйя // Искусствознание, 1/01. М., 2001. С. 209-223.

Петрарка об идеале сельской жизни и вилле // От античности до современности. Сб. статей по отечественной и всеобщей истории, посвященный академику РАН, заслуженному профессору Московского университета Юрию Степановичу Кукушкину М., 2012. С. 418–435.

«Подвиги Геракла» на вилле Фарнезе в Капрарола // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 164-178.

Роспись Зала делле Ассе в Кастелло Сфорцеско в Милане // Леонардо да Винчи и культура Возрождения. М., 2004. С. 70-91.

Триумфальный въезд и торжественный прием. Villa Giulia на Via Flaminia в Риме // Итальянский сборник. М., 2003. Вып.3. С. 120-169.

Фреска Понтормо в Поджо а Кайяно и античная традиция // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1980. С. 142-154.

Художественные особенности росписи итальянских вилл XVI века // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1981. С. 158-169.