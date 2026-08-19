ТУЧКОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ

Тучков, Иван Иванович (13.09.1956, Москва — 22.09.2018, там же) — советский и российский историк искусства, декан исторического факультета (2015–2018), заведующий кафедрой всеобщей истории искусства МГУ (2007–2018), доктор искусствоведения (2008), профессор (2009). Специалист по итальянскому искусству эпохи Возрождения и культуре Рима от Античности до Нового времени. За монографию «Классическая традиция и искусство Возрождения (росписи вилл Флоренции и Рима)» удостоен Шуваловской премии МГУ (1994). В 2008 защитил докторскую диссертацию «Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика». Член Общества Данте Алигьери, Ассоциации искусствоведов, почетный член Российской академии художеств. А. Г. Матвеева .